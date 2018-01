Stiri pe aceeasi tema

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- In timpul vizitei sale in Rusia, secretarul britanic de externe, Boris Johnson, intenționeaza sa faca o declarație dura in care sa acuze Moscova de destabilizarea situației din Europa și necesitatea incetarii acestor activitați, se arata in declarația ministrului, emisa in ajunul plecarii sale in Rusia,…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau, transmite duminica…

- Extrema-dreapta intra la guvernare in Austria pentru a doua oara in ultimii 20 de ani si obtine pozitii-cheie in executivul conservatorului Sebastian Kurz: Externele, Internele si Apararea vor fi controlate de Partidul Libertatii. Noul cancelar urmeaza sa fie investit luni, la doua luni de la alegeri.…

- Conservatorul Sebastian Kurz si Partidul Libertatii (FPO) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord de coalitie care ii deschide calea spre postul de cancelar tanarului lider crestin-democrat si care marcheaza revenirea extremei-drepte la guvernare, relateaza AFP si DPA.

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Euro in format extins, reuniune la care discuțiile s-au concentrat pe modalitațile de consolidare a Uniunii Economice și Monetare. Președintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, decisa dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, Brexit si alegerea lui Donald Trump, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, apreciaza ca seful statului "are noroc", avand in vedere boomul economic care se inregistreaza in Europa, dar are si o responsabilitate uriasa in privinta pozitionarii Romaniei in interiorul UE in perioada urmatoare."Va pot spune ce am avut eu in…

- Premierul Pavel Filip, care a reprezentat R. Moldova la Summitul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie de la Bruxelles, susține ca președintele Igor Dodon are o reacție „dezamagitoare și populista”, atunci cand spune ca „dosarul R. Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei”. „Domnul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, adeptul apropierii de Rusia și Uniunea Eurasiatica, a declarat ca Summitul Parteneriatului Estic, desfașurat la Bruxelles saptamana trecuta, a confirmat ca dosarul Republicii Moldova s-ar afla 'in cel mai de jos sertar al preocuparilor Uniunii Europene',…

- Organizatia ecologista Greenpeace solicita lansarea unei investigatii internationale privind o posibila incercare de ascundere a unui accident nuclear, in contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive in Europa, dar Rusia a negat acuzatiile ca ar fi la originea incidentului.…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a demisionat din PSD. El a facut anunțul intr-o postare pe pagina de Facebook, in care il acuza pe ”liderul PSD, Liviu Dragnea ca impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar”. ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla…

- Peste 20 de țari membre ale Uniunii Europene au semnat luni un set de documente de intenție privind cooperarea militara consolidata, cu obiective-cheie și proiecte ambițioase destinate sa faca sa avanseze „Europa Apararii”. În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniștri…

- Douazeci și trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fața de o cooperare extinsa in domeniul securitații, punand bazele unei așa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa. Miniștrii afacerilor externe și ai apararii din 23 de țari…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- Sute de manifestanți susținatori ai independenței Cataloniei au protestat duminica la Bruxelles fața de modul in care a reacționat Uniunea Europeana in criza catalana și au cerut blocului comunitar sa 'apere democrația' in Spania in numele 'valorilor care stau la baza Europei', transmite AFP. …

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- La initiativa Frantei si Germaniei, dar si in contextul Brexitului, 20 de state membre ale Uniunii Europene (UE) vor semna lunea viitoare la Bruxelles un pact de aparare menit finantarii si dezvoltarii infrastructurii militare comune, transmite Reuters online.

- Reuniunea ministeriala de doua zile va fi prima intrunire la nivel inalt a NATO de la anunțarea de catre președintele american Donald Trump in luna august a unei noi strategii pentru Afganistan, strategie ce pune pe primul plan urmarirea și uciderea teroriștilor. Marți, secretarul general…

- Dupa ce majoritatea țarilor din Europa de Est au inaintat petiții peste petiții forurilor specializate de la Bruxelles legate de dublul standard in privința alimentelor provenite din Vest, a venit randul oficialilor europeni sa ia poziție. Astfel, potrivit ziarului britanic The Guardian, Comisia Europeana…

- Guvernul catalan, mutat la Bruxelles Carles Puigdemont, premierul destituit al Cataloniei, a afirmat marti, in prima conferinta sustinuta in afara Spaniei, ca nu se afla in Belgia pentru a solicita azil politic, in contextul in care un oficial guvernamental belgian a semnalat aceasta posibilitate,…

- ESET si Kaspersky, doi dintre cele mai cunoscuti producatori de solutii de securitate, au emis fiecare cate un comunicat prin care avertizeaza tarile din Europa de Est cu privire la raspandirea unui nou malware. Numit BadRabbit, acesta se raspandeste in prezent in Rusia, Ucraina si tarile…

- Este o victorie clara pentru Emma­nuel Macron. Prima sa victorie la nive­lul Uniunii Europene. Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxem­burg, au ajuns la un acord privitor la revi­zuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura…

- Tanarul lider al conservatorilor austrieci, Sebastian Kurz, caștigatorul alegerilor legislative din 15 octombrie, a anunțat marți ca invita Partidul Libertații din Austria (FPO, extrema dreapta) la negocieri exclusive in vederea formarii unei coaliții de guvernare, informeaza AFP. 'Am decis…

- Miscarea populista ANO a miliardarului ceh Andrej Babis, supranumit "Trump al Cehiei", a castigat detasat alegerile legislative in aceasta tara, profitand de neincrederea cehilor fata de clasa lor politica si a "ordinelor de la Bruxelles", relateaza AFP.

- Schimbarea Austriei spre dreapta, dupa alegerile parlamentare a deschis drumul pentru tanarul lider conservator Sebastian Kurz de a deveni urmatorul cancelar al țarii și pentru intoarcerea dreptei la putere.

- Anul 2017 se incheie intr-o atmosfera tensionata de turbulențele care au inceput cu referendumul pentru Brexit și au ajuns la referendumul organizat de autoritațile regionale din Catalonia, o acțiune denunțata ca ilegala de catre guvernul spaniol. Existența și funcționarea normala a oricarei entitați…

- Actualul ministru de externe al Austriei, Sebastian Kurz (31 de ani, FOTO), va fi cel mai tanar prim ministru din Uniunea Europeana, in urma victoriei Partidului Poporului (OVP) in alegerile de duminica. OVP a caștigat 30,5% din voturi, potrivit sondajului exit-poll citat de Reuters . Pe locul doi…

- Primele exit-poll-uri dupa inchiderea urnelor in Austria arata ca Partidul Conservator condus de Sebastian Kurz a caștigat alegerile. Pe urmatoarele locuri vin, cu un rezultat aproape identic, Partidul Libertații, de extrema dreapta și social-democrații. Sondajele de la incheierea alegerilor din Austria…

- SPO, Partidul Social Democrat austriac, al actualului cancelar Christian Kern, nu numai ca va pierde primul loc in Parlament, dar ar putea fi devansat de Partidul Libertații (FPO), de extrema dreapta, in alegerile parlamentare de duminica. Caștigatorul cel mai probabil este Partidul Poporului (OVP,…

- Primele sectii de votare s-au deschis duminica dimineata pentru legislativele din Austria care ar putea face din conservatorul Sebastian Kurz, 31 de ani, cel mai tanar lider din Europa si deschide calea revenirii extremei drepte la guvernare, transmite AFP. Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai…

- Austria a anunțat vineri ca pregatește depunerea unei plangeri la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) impotriva aprobarii date de Bruxelles pentru construirea a doua noi reactoare nucleare in Ungaria, in mare parte finanțate de Rusia, transmite AFP. Aprobarea data în martie…

- Cel putin 15 persoane s-au intoxicat vineri cu emanatii de produse chimice, într-o cladire a Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, care gazduieste reuniuni oficiale. Cinci dintre ele au fost transportate la spital, a precizat pentru AFP Pierre Meys, un purtator de cuvânt al pompierilor.…

- Sfarșitul liberei circulații in Spațiul Schengen ar fi fatal Uniunii Europene, a avertizat vineri comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, cu prilejul unei reuniuni la Luxemburg a miniștrilor de interne din statele comunitare, transmite AFP. 'Împartașim…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, sambata, in cadrul Adunarii Parlamentare NATO, care se desfașoara la București, ca ar dori ca Marea Britanie sa semneze, dupa parasirea Uniunii Europene, un acord cu UE cu privire la problemele de securitate si aparare la nivel mondial. ”Din punctul…