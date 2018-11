In Australia circula dolari facuti anul viitor!

Stiri pe aceeasi tema

- Liderului ALDE i se pare firesc sa apara situatii in care opiniile sale nu coincid cu cele ale partenerului din fruntea Coalitiei, social-democratul Liviu Dragnea, fara ca acest lucru sa insemne automat ca lucrurile s-ar fi deteriorat in interiorul aliantei de guvernare, cum tind unii sa interpreteze.…

- Un influent parlamentar american, senatorul republican Chuck Grassley, a cerut o ancheta dupa ce a descoperit ca US Air Force face ”cheltuieli iresponsabile”. Un nou scandal in care sunt implicate Fortele Aeriene americane. Pilotii americani isi beau cafeaua in timpul zborului nu in banale cesti de…

- Sa vezi si sa nu crezi, o tara saraca, plina de avuti: Romania are aproximativ 16.000 de milionari in dolari, in crestere de la cei 15.000 in 2017. Si asta nu e tot, numarul lor va atinge 25.000 pana in 2023, o spune raportul Global Wealth, realizat de banca elvetiana Credit Suisse, care examineaza…

- Programul examenului de definitivare in invatamant de anul viitor include sfarșitul lunii iulie și inceputul lunii august, conform calendarului de organizare si desfasurare a acestui examen. Astfel, sustinerea probei scrise a examenului national de definitivare in invatamant se va sustine pe 24 iulie…

- Suma-gigant o reprezinta investitiile pe care industria petroliera trebuie sa le realizeze pentru a satisface cererea mondiala de titei pana in 2040, estimeaza Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Pana in 2023 cresterea mondiala de petrol va creste cu pana la 7,3 milioane barili pe zi, ajungand…

- Hackerii au furat monede virtuale in valoare de peste 60 de milioane de dolari de la o casa de schimb din Japonia, scrie rador.ro.Tech Bureau a anuntat ca nu va divulga modalitatea prin care hackerii au accesat ilegal server-ul sau.

- Tendoane prelevate de la canguri sunt testate de cercetatorii din Australia pentru a fi folosite in interventiilor chirurgicale de inlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umarului. Proiectul in valoare de 2,4 milioane de dolari australieni (1,73 milioane de dolari americani) a Universitatii…