- Interesul romanilor pentru un nou loc de munca e in crestere. In luna august, companiile au inregistrat cu 11% mai multe aplicari la joburi comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui sondaj Bestjobs.

- Romanii sunt preocupati sa isi caute locuri de munca in vacanta de vara, iar companiile au inregistrat cu 18% mai multe aplicari in luna iulie si cu peste 5% mai multe aplicari fata de aceeasi perioada a anului trecut, cele mai multe vizand posturi din domeniul financiar-contabilitate, potrivit unui…

- "Chiar daca este o perioada in care cei mai multi angajati isi iau concediu, romanii au continuat sa aplice la joburi in numar chiar mai mare decat in perioadele anterioare. Astfel, companiile au inregistrat cu 18% mai multe aplicari la joburi in luna iulie si cu peste 5% mai multe aplicari fata…

- In Pitesti si in judetul Arges nu a existat un lagar de munca sau de concentrare a evreilor pentru a presta munca de folos obstesc, asa cum a fost cel de la Targu Jiu, insa cele doua unitati militare ale judetului Arges, Regimentul 4 Dorobanti si Regimentul 6 Artilerie, aveau concentrati evrei de care…

- Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara anului trecut din cauza nenumaratelor intarzieri, potrivit Raportului unei companii specializate in drepturile pasagerilor aerieni. In perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018, un numar de 636.000 de pasageri…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 430 de locuri de munca, din care: 7 pentru persoanele Post-ul 430 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ZILE LIBERE 2019. Toți salariații vor avea week-end prelungit de Rusalii, in perioada 15-17 iunie. ZILE LIBERE 2019. Vești uriașe pentru toți romanii! Urmeaza o noua minivacanța de trei zile in luna iunie. Concret, toți salariații vor avea week-end prelungit de Rusalii, in perioada 15-17 iunie. Conform…