Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile de cultura din tara vor fi deschise sambata seara pana dupa miezul noptii pentru publicul de toate varstele, care va putea sa viziteze expozitii cu diferite tematici, dar si sa vizioneze piese de teatru si filme sau sa participe la concerte, in cadrul editiei 2019 a evenimentului cultural…

- Garda Apulum, una din atracțiile turistice ale orașului Alba Iulia, va continua sa faca spectacol și in acest sezon. Reprezentanții Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au anunțat ca tradiționalele reprezentații ale Garzii Apulum de vineri, de la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina, revin de…

- Tradiționalele reprezentații ale Garzii Apulum de vineri, de la Poarta a IV-a a cetații Alba Carolina, revin de la ora 19.00. Asta dupa ce in weekend-ul trecut, voluntarii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, Lupilor Apoulonului și Ludusului Apulensis au promovat patrimoniul antic al orașului…

- Ajuns, deja, la ediția cu numarul XIV, Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” nu mai are nevoie de introduceri. Divers, emoționant, festivalul este, in fiecare an, evenimentul de suflet al albaiulienilor. Anul acesta, insa, va avea ceva in plus: festivalul va implini frumoasa varsta de 14 ani.…

- Candidatul independent la alegerile europarlamentare, George Simion, aflat intr-un tur al țarii, va fi prezent miercuri, 8 mai, in județul Alba. In cadrul vizitei, Simion va prezenta obiectivele și viziunea sa cu privire la situația actuala și viitoare a Romaniei, va pune in discuție cu susținatorii…

- Marea intrebare care trebuie pusa, de dimineața pana seara, politicienilor, inaintea alegerilor europene din 26 mai este simpla: ce-ați facut voi cu beneficiile pe care Uniunea Europeana ni le-a pus la dispoziție, banii europeni? Și mai pe romanește: nu mai bateți campii, domnilor, aratați concret cum…

- PROGRAMUL Festivalului Roman Apulum 2019 de la Alba Iulia – Demonstrații militare, ateliere meșteșugarești, muzica, dansuri antice și parada de noapte cu torțe la cel mai mare eveniment de reconstituire istorica din Romania Sute de reenactori din țara și strainatate iși vor da intalnire in Cetatea Alba…

- A șasea ediție a Crosului Europei se desfasoara vineri, 10 mai, in Cetatea Alba Carolina, sub sloganul ”EU aleRg! Ne antrenam pentru implicare civica și vot!”, pentru a marca Ziua Europei. Startul competitiei este de la ora 12.00, in santurile Cetatii. Inscrierile incep de la ora 9.30 in șanțurile Cetatii…