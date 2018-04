Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu, directorul general de la Dinamo, a acordat un interviu eveniment pentru Gazeta Sporturilor. Dupa ce in prima parte a vorbit despre cariera lui de fotbalist, Danciu vorbește acum despre situația de la Dinamo și despre ce se pregatește la echipa pentru sezonul viitor. ...

- Pe langa randuielile bisericești, exista o serie de tradiții și superstiții stramoșești legate de Sarbatoarea Invierii. Una dintre ele vorbește despre sufletele celor care mor in ziua de Paști.

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Peste 6 kg de heroina au fost descoperite la punctul de Trecere a Frontierei Calafat, în masina a doi cetateni bulgari, drogurile fiind ascunse în într-un spatiu special amenajat în lateralele banchetei din spate, anunta Politia de

- In ciuda faptului ca exista o oferta generoasa de solutii hands-free pentru automobile, multi soferi tin telefonul in mana sau la ureche in timp ce conduc. Acest obicei prost este popular chiar si printre cei ale caror automobile includ tehnologie pentru convorbiri cu maini libere. Pentru ceilalti exista…

- Politistii de frontiera aradeni au explicat cum a ajuns coada de TIR-uri de la Nadlac sa se intinda pe kilometri intregi: au fost ridicate restrictiile de circulatie impuse de conditiile meteorologice din Bulgaria si Romania si s-a reluat traficul de mare tonaj. In aceste conditii, un numar mare de…

- Sorin Carțu și Leo Grozavu au atras atenția revistei britanice FourFourTwo prin circumstanțele neobișnuite care le-au adus destituirile de la CFR, in 2010, respectiv Botoșani, in 2015 și 2017. Sunt multe moduri prin care poți ramane in memoria colectiva a fotbalului mondial. Inclusiv in urma comiterii…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- Zece autoturisme, cu cetateni romani, au ramas inzapezite, luni seara, in Bulgaria, aproape de granita de la Vama Veche, cei 16 pasageri din masini fiind ajutati de autoritatile locale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero.Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda si Murfatlar,…

- Un conducator auto, din comuna gorjeana Negomir, este anchetat de politie pentru fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Astfel, politisti din cadrul Postului de Politie Negomir au depistat la sfarsitul saptamanii trecute in trafic un barbat, de ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. "Pe ordinea de zi avem si un punct referitor…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane - a informat politia federala germana, revista germana de duminica Welt am Sonntag, citeaza agentia maghiara de stiri MTI.

- McDonald's a luat o decizie radicala in ceea ce priveste meniurile sale, modificand unul dintre cele mai populare produse. Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu s-a adresat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, solicitand masuri pentru stoparea consumului excesiv de antibiotice de catre romani. A exemplificat prin concluziile unui studiu, ce releva ca unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta. “Aproximativ…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Aproximativ 200 de muncitori din Romania, Lituania și Bulgaria au fost salvați de poliția britanica dupa ce erau obligați sa lucreze ca sclavi la o ferma de flori in din Manaccan, langa Helston din Cornwall, scrie BBC News.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- In atentia soferilor! Poliția de Frontiera a anuntat ca pentru traversarea frontierei nu mai este nevoie de prezentat un anumit document. Conducatorii auto vor putea parasi liber teritoriul Republicii Moldova avand asupra lor un set mai mic de acte.

- Magazin Salajean vine in sprijinul conducatorilor auto, pentru prevenirea evenimentelor rutiere dar și pentru creșterea gradului de atenție și responsabilitate a participanților la trafic in privința vitezei cu care circula pe sectoarele de drum de pe raza județului. Astfel, in acest sfarșit de saptamana,…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Acum, desigur, Guvernul pe care il va conduce Vasilica Viorica Dancila este alcatuit doar pe baza de zvonuri. Dar ca de atatea ori si unele din zvonuri s au adeverit cu timpul. Altele nu.Asa se face ca ZIUA de Constanta va prezinta lista celor ce este posibil sa faca parte din noul Guvern.Un Guvern…

- Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti pentru HotNews presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, relateaza Digi 24."Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom se va intruni in aceasta dupa-amiaza intr-o sedinta care nu a fost anuntata public. Pe ordinea de zi s-ar discuta inlocuirea Marianei Gheorghe (61 de ani), directorul general al companiei. Ea detine acest mandat incepand cu 15 iunie 2006.

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Atacantul Claudiu Keșeru, 31 de ani, este tot mai aproape de desparțirea de Ludogoreț. Presa din Bulgaria scrie ca transferul romanului la Konyaspor este 90% rezolvat și ca mai sunt doar cateva detalii de stabilit. Mutarea urmeaza sa se faca pentru o suma cuprinsa intre 300 și 500.000 de euro. 4.000.000…

- In acest an se aplica noi reguli pentru politele de asigurare auto RCA. Intre acestea, se numara introducerea decontarii directe, serviciu care permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului vinovat.

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…