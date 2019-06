Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales deja și cine le vor fi nași de nunta. Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a gandit ca primul pe lista de nași sa fie cantarețul Jorge, cu care s-a ințeles foarte bine la show-ul Ferma. "M-am gandit sa te pun pe tine. Tu ne-ai ursit. Dar tu vei fi primul…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 14 mai 2019I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea art.7 din Hotararea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei…

- Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, anunța Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit instituției, indemnizația reprezentă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă…

- Pe rolul Sectiei de administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta sunt inregistrate doua dosare, prin care Asociatia "Piata Ovidiuldquo; cheama in judecata Consiliul Local Municipal si solicita suspendarea, respectiv revocarea actului administrativ HCL nr.371 27.09.2018. Este vorba despre regulamentul…

- Companiile de retail alimentar din Romania, grupate in Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), isi afirma sprijinul total pentru autoritati in vederea combaterii comertului ilicit, dar atrag atentia ca exista riscul aparitiei unor blocaje in aprovizionarea cu legume si ...

- Ministerul Justitiei reia incepand de vineri cea de-a doua procedura de selectie a candidatilor pentru functia de Procuror General. Ministerul Justiției organizeaza, la sediul sau din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 12.04.2019 – 08.05.2019, selecția procurorilor in…

- Zeci de politicieni și jurnaliști au fost pe lista neagra a DNA! Oameni grei din PSD, PNL și din fostul PDL erau țintele fixate de DNA pentru denunțuri. Jurnaliștii erau și ei la mare cautare de oamenii conduși de Laura Codruța Kovesi pentru a li se face dosare penale. Asta reiese din informațiile pe…

