- Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe un barbat acuzat de omor, cu toate ca acesta a fost condamnat in prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Agresorul si-a ucis fiul cu o singura lovitura de cutit, dupa ce tanarul i-a reprosat ca-i cheltuie aiurea banii castigati in strainatate…

- A IMPUSCAT MORTAL UN CONSILIER local venit sa-i DARAME CASA cu BULDOZERUL.Video cu momentul nebuniei Un barbat care a impușcat in direct la televiziune un angajat al primariei care venise sa-i darame casa cu buldozerul, a murit la un an de la eliberarea din pușcarie. Albert Dryden a fost pus in libertate…

- Un barbat din Capitala, suspectat de huliganism si furt de documente, si-a luat intreaga familie ostatica, printre care doi copii. Pentru ca a opus rezistenta, oamenii legii au deschis focul, ranindu-l, iar mai tarziu barbatul s-a stins la spital.

- Un barbat în vârsta de 48 de ani, din comuna Bârza, a murit, duminica seara, fiind împușcat accidental de un amic în vârsta de 36 de ani, din aceeași localitate, cu care se afla la

- Mark David Chapman are 63 de ani acum. Iar ziua din decembrie 1980, cand a zguduit lumea muzicii cu crima sa, i-a schimbat pentru totdeauna viata Mark, la momentul arestarii, in 1980 Practic, Mark si-a petrecut de atunci viata dupa gratii. A fost inchis in 1981, dupa ce l-a impuscat pe John Lennon…

- Barbatul, care l-a împușcat mortal pe Teodor Țaranu, a primit înca 30 de zile de arest. Decizia a fost luata sâmbata, 28 iulie, de catre magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. Surse din cadrul procuraturii au declarat pentru CrimeMoldova ca „suspectul…

- Din primele informatii femeia este din Balești și este polițista. In aceasta dupa-amiaza aceasta și-a impușcat mortal mama, și-a ranit grav fiul care acum se afla la UPU Targu Jiu dupa care s-a sinucis. Articolul Surse: Polițista din Gorj și-a impușcat MORTAL mama și apoi s-a SINUCIS! Fiul acesteia,…