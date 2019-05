Stiri pe aceeasi tema

- Targujienii arestați preventiv, pe 2 aprilie, de magistrații Judecatoriei Targu-Jiu, pentru viol in forma continuata și lipsire de libertate in mod ilegal, au fost trimiși in judecata. Dosarul a fost repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care a analizat, pe 25 aprilie, masurile preventive in acest…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au decis, miercuri, plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a primarului comunei Vladimir, Ion Ianași, dupa ce acesta a stat o noapte in arestul IPJ Gorj, fiind reținut de polițiștii Serviciului de Investigarea Infracțiunilor Economice. In…

- In fiecare an, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de biruința, este sarbatorit de credincioși pe data de 23 aprilie, insa acest lucru nu se va intampla și in anul 2019. Sfantul Sinod a luat hotararea de a alege o alta zi pentru a-l cinsti pe marele sfant, iar la baza acestei decizii se afla un…

- Judecatorii de la Tribunalul Gorj au incetat, marți, procesul penal, in care Constantin Șchiopan, barbatul din Mehedinți care și-a injunghiat soția in fața Policlinicii Motru, era judecat pentru tentativa de omor. Decizia a fost luata pentru ca acesta s-a sinucis, pe 13 martie, in Penitenciarul Targu-Jiu.…

- Dosarul in care consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este judecat pentru instigare la dare si luare de mita, va ramane la Tribunalul Gorj, cererea de declinare a competentei depusa de avocata sa, Mihaela Grebla, fiind respinsa de instanta. In aceste condiții, dupa ce la…

- Minorul Gugu Ciprinan din Farcașești a fost gasit de polițiștii gorjeni! Acesta a fugit de acasa dupa ce mama sa l-a pedepsit caci a luat nota 4 la la simularea Evaluarii Naționale. „ Astazi, in jurul orei 13:30, minorul Gugu Ciprian Gabriel a fost identificat de catre polițiștii din cadrul Poliției…

- Tribunalul Gorj a amanat inca o data judecata din dosarul in care targujianul Alexandru Laza Cristofor este judecat pentru omor. Luni a fost al 10-lea termen in proces. „Se acorda termen de jduecata la data de 18 martie 2019”, a stabilit instanța. Tanarul de 22 de ani este acuzat ca, in luna februarie…

- Judecatorii de la Tribunalul Gorj au hotarat, miercuri, sa amane pentru data de 13 martie judecarea dosarului in care polițistul Gabriel Negoița este acuzat de luare de mita. „Se acorda un nou termen de judecata pentru a se cita martorul lipsa cu mandat de aducere”, a stabilit instanța. Agentul Gabriel…