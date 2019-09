Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO| ȘTIREA TA: Mistreții ataca la Micești, langa Alba Iulia. Solarii cu culturi de varza distruse de salbaticiuni Mistreții dau lovitura din nou la Micești, langa Alba Iulia, de data aceasta in solariile cu culturi de varza. Fermierii raman cu pagubele și munca in zadar. Pe timp…

- Porcii mistreti le dau mari batai de cap satenilor din comuna damboviteana Valea Lunga. Animalele le calca in picioare culturile de porumb, iar oamenii au ajuns sa stea de paza noaptea, pentru a-si pastra culturile intregi.

- Mistretii fac prapad in lanurile de porumb din satele din Caras Severin. Oamenii se trezesc in fiecare dimineata cu hectare intregi de porumb distruse de animalele salbatice. Singura lor sansa ar fi vanatorii, insa si acestia par depasiti de situatie. Ca sa-si apere culturile, satenii au ajuns sa stea…

- Senatorul maramureșean Severica Covaciu a facut in aceasta perioada mai multe vizite in teren pentru a discuta cu oamenii și pentru a vedea cu ce probleme se confrunta. Una dintre problemele care trebuie rezolvate cat mai repede este cea a mistreților care distrug culturile agricultorilor. Aceasta problema…

- Arad. Atacurile porcilor mistreți in culturile de porumb a peste cinci familii ce locuiesc in comuna Ignești, județul Arad, situata la șase kilometri de Sebiș, ii aduce la disperare pe cultivatori. Aceștia stau și se uita cum truda lor este calcata in picioare de animalele salbatice. Iar…

- La umbra 41,5° Celsius. Oamenii mor sub arsita soarelui sau alearga si dupa o picatura de apa pentru a-si stinge setea ori pentru a se racori. Animalele pe imas scot limba „de-un cot" – cum spun satenii. Culturile mai sa se sfarseasca sub „focul" cerului. Seceta excesiva, ce a urmat unei perioade de…

- Aproape zilnic, oamenii din satele Arti, Barsana, Martinia si Tau Bistra, care apartin de comuna Sugag, vin la primarie si reclama ca porcii mistreti le strica culturile de cartofi si fanetele. Se stie ca in zona de munte doar cartoful este baza, iar fanetele produc fan pentru hrana animalelor, pe timpul…

- Culturi de cartofi distruse de mistreți, de asta au parte localnicii din satul Lazești, comuna Scarișoara. Munca și investiția lor se duce in fiecare an pe apa sambetei dupa ce animalele salbatice dau iama pe terenurile lor. ”Asa arata cultura de cartofi a unui vecin distrusa de mistreti in Lazesti,...…