- Romania trebuie sa plateasca 1,2 miliarde euro catre Uniunea Europeana, in aprilie, din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice.Suma totala de rambursat in acest an catre UE este de 1,35 miliarde euro.

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Microintreprinderile care au un capital social minim de 45.000 lei si cel putin doi salariati vor putea opta pentru plata impozitului pe profit, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor Publice, scrie Agerpres.

- Romania isi propune sa acceseze in acest an 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru agricultura, fata de 3,3 miliarde de euro anul trecut, insa procedurile greoaie ii descurajeaza pe potentialii beneficiari, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, in cadrul unei conferinte de…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…

- Intentia Romaniei de a spori finantarea in Republica Moldova este laudabila, dar nu schimba deocamdata prea mult lucrurile in Moldova. Romania nu se poate duce cu forta sa privatizeze in Republica Moldova, considera Armand Gosu, istoric, expert in spatiul post-sovietic. “La Chisinau, Moldova e condusa…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Uniunea Europeana a inregistrat in ianuarie un deficit al balantei comerciale de 20,3 miliarde euro, comparativ cu un deficit de 17,4 miliarde de euro in perioada similara din 2017, potrivit unei estimari preliminare publicate luni de Oficiul European de Statistica Eurostat.

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…

- MFP propune inființarea unui post de secretar general adjunct avand in vedere creșterea volumului activitații determinat de inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F). Totodata, Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Președinția Consiliului UE, in perioada 1 ianuarie…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 3,27% in ianuarie, comparativ cu luna precedenta. Astfel, la inceputul anului erau 680.152 de restantieri, dupa cum reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din…

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- Producatorul de petrol si gaze Naftogaz a anuntat ca Gazprom va trebui sa-i plateasca suma de 2,56 miliarde de dolari ca despagubire, dupa ce instanta de la Stockholm a decis in favoarea companiei ucrainene in etapa finala a unei batalii legale de patru ani.

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- In ultimii ani, Romania a fost clasata printre primele state din Uniunea Europeana cu cele mai multe condamnari CEDO pentru incalcarea articolului 6 din Convenție. In ciuda acestui fapt, niciun magistrat nu a suferit sancțiuni financiare sau disciplinare pentru incalcarile grave ale drepturilor fundamentale,…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Echipa PeliFilip, alaturi de casa de avocatura Linklaters, a asistat Ministerul Finantelor Publice intr-o emisiunea de euroobligatiuni de 2 miliarde de euro in doua transe, derulata saptamana trecuta. Prima transa de euroobligatiuni este in valoare de 750 de milioane de euro, cu o maturitate…

- Benzina si motorina au continuat sa se scumpeasca si in ultima saptamana la pompele din Romania, urmand trendul european, dar mult peste cresterea medie din Uniunea Europeana. Potrivit economica.net, in prima luna care a trecut din acest an, preturile au ...

- In 10 ani, Romania a primit de la Uniunea Europeana 44,5 miliarde de euro si a platit 15,2 miliarde de euro • Obiectivul Guvernului, privind absorbția a 5,2 miliarde de euro fonduri UE in 2017, greu de atins. Pentru ca nu s-au inregistrat incasari mari in ultima luna a anului trecut se estimeaza ca…

- „Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidând totodata rezerva financiara în valuta la dispozitia Trezoreriei…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro, intr-o singura zi. In data de 1 februarie, Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor. "Ministerul Finanţelor Publice…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola – FEGA, arata datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Potrivit MFE, 1,09…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au reactionat cu raceala la anuntul Apple referitor la repatrierea unor fonduri de sute de miliarde de dolari in Statele Unite, afirmand ca ”nimic nu s-a schimbat”, referitor la taxele retroactive in valoare de 13 miliarde de

- Primarul Gheorghe Falca a efectuat, in cursul anului 2017, 26 de deplasari in interes de serviciu. Cele mai multe – 21 – au fost interne, dar au fost si cateva vizite de lucru in afara tarii: doua in Ungaria (la Gyula si Budapesta), cate una in Slovenia (Lendava), Croatia (Zadar) si Belgia (Bruxelles),…

- Uniunea Europeana a inregistrat, in noiembrie, un excedent al balantei comerciale de opt miliarde de euro, in crestere fata de un plus de 5,5 miliarde de euro in perioada similara din 2016, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite Agenția…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

