Nicoleta Dumitrescu Cel mai nou spatiu verde din Ploiesti – Parcul Municipal Vest – devenit, imediat dupa inaugurare, in 2016, un fel de „ciuca batailor” din cauza criticilor atrase de aspectul jalnic, in mod special al copacilor si arbustilor uscati, are sanse sa se reabiliteze in ochii ploiestenilor. Dupa o serie de reamenajari ale spatiilor verzi, care au rolul de a-i convinge pe ploiesteni ca, intr-adevar, in imediata apropiere a Garii de Vest este si un parc, municipalitatea a acceptat provocarea Filialei Ploiesti a Uniunii Artistilor Plastici. Si anume ca, in anul in care este marcat Centenarul…