- Angajatorii care incheie un contract de stagiu in condițiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, cu modificarile și completarile ulterioare, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru șomaj, pe perioada derularii contractului de stagiu,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat vineri ca a inregistrat anul trecut un numar total de 9.383 de petitii, in scadere cu 44,54% fata de anul anterior.”Din numarul total de petitii, 85,75% dintre acestea reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 11,48%…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- Viceprimarul Dan Diaconu (PNL) a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, definitiv, ca nu a fost incompatibil. ”Am incheiat o perioada de 4 ani deloc usori in viata mea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat decizia Curtii de Apel Timisoara,…

- Criptomonedele trebuie reglementate, a transmis Claudia Buch, vicepresedinte al Bundesbank, pentru agentia de stiri Reuters. Aceasta sustine ca nu crede ca monedele digitale sunt o amenintare la adresa stabilitatii financiare. Buch a spus ca speculatiile si volatiitatea din jurul monedelor…

- Potrivit CNAS, odata cu reglementarea noului mecanism de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate se modifica si Legea 95/2006 in privinta modului de acordare si de incetare a calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.…

- Statul a jucat alba-neagra cu listarea Hidroelectrica, chiar a uitat de listarile promise, iar acest lucru nu este un element bun pentru piata, a declarat miercuri Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o conferinta de presa. "Cred ca faptul…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- BERBEC Vei avea o saptamana grea la locul de munca. Sarcinile primite par ca nu se mai opresc, iar asta iti va pune capac in jurul zilelor de joi si vineri. Din pacate, nici macar nu esti impulsionata financiar, cu toate ca ai avea atata nevoie de mai multi bani. Astrele iti recomanda…

- Omul de afaceri Elan Schawrtzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea. Printre ideile sale, merita amintite rolurile jucate de fostul director al SRI, George Maior, dar si de generalul (r)…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele de asigurare auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. 1 1 0 1 0 0

- Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datoreaza, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii…

- Golul lui Teixeira din prelungirile derby-ului, scor 2-2, ii provoaca daune majore lui Dinamo! GSP va prezinta toate modalitațile prin care Dinamo poate prinde sau nu play-off-ul. In acest moment, cea mai sigura varianta pentru trupa lui Miriuta e o victorie la Giurgiu, cu Astra, in ultima etapa, caz…

- Obiectivul acestui program este sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul…

- Se aproprie Marțișorul, iar edilii au stabilit zonele unde se vor putea comercializa produsele specifice zilelor de 1 martie si 8 martie. Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, se vor vinde martisoare in mai multe locuri din oras dar si in pietele agroalimentare „Star”,…

- Avocat de profesie, mediator – Dorin Badulescu, in prezent senator din partea PMP Buzau a oferit “o gura de aer” mediatorilor, prin amendamentele depuse personal la Legea privind protectia victimelor infractiunilor care propunea modificari si ale Legii 192/2006 pe subiectul medierii in materie penala.

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- In perioada 29 ianuarie – 2 februarie s-a desfașurat inscrierea candidaților la sesiunea iunie-iulie 2018 a Examenului de bacalaureat național. La Arad s-au inscris, in total, 3.164 de candidați. Dintre aceștia, 2.733 provin din promoția actuala a claselor terminale de liceu, in timp ce 431 sunt din…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- In schimb, foștii premieri - Mihai Tudose și Sorin Grindeanu - nu renunța la SPP. Informația a fost data de jurnalistul Radu Tudor. "Dupa decizia șoc anunțata oficial de premierul Viorica Dancila ca membrii Guvernului sa renunțe in corpore la paza și protecția legala din partea SPP, apar noi…

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- Perioada a debutat cu o creștere a euro la 4,6656 urmataa de atingerea unui nou record de 4,79 lei. Sarbatorirea Micii Uniri a adus o ușoara reducere a presiunii pe leu, într-un context regional, astfel ca la sfârșitul perioadei media a fost stabilita la 4,6658 lei, insa cotațiile…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale…

- "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE FORMULARULUI 600! Astazi, am solicitat oficial prezenta la Comisia Economica a Senatului, marti 24 ianuarie, a ministrului finantelor si a presedintelui ANAF pentru a da explicatii in legatura cu OUG 116/2017…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Potrivit ordonantei 29/2017, se infiinteaza Centrul National de Management al Apei Grele, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat in managementul apei grele, produs cu dubla utilizare.…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, depasind pragul de 350 mil. euro la nivel national. Aproximativ 70% din aceasta valoare a revenit Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- Multi dintre noi vrem sa uitam deciziile pe care le-am luat in perioada adolescentei, de la gusturi in imbracaminte, muzica, prieteni si altele. In cel mai amplu si longeviv studiu de personalitate din istorie, publicat in jurnalul Psychology...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Opt elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni si Dragasani, aflati in anul I de studiu desfasoara, in perioada 08 ianuarie – 08 mai a.c, primul stagiu de practica prevazut in programa de invatamant, in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau. Elevii urmeaza un program de acomodare…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 3 ianuarie a.c., peste 200 de polițiști au acționat in medie, zilnic, pentru a se asigura ca trecerea dintre ani nu este marcata de evenimente neplacute. Au fost sesizate prin 112 un numar de 520 de evenimente, fiind necesara intervenția la peste 300. In urma verificarilor,…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…