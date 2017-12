In Ajunul Craciunului, Stefan Hrusca a colindat la Singeorz-Bai.

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 decembrie, in Ajunul Praznicului Nasterii Domnului, in Biserica cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae” din Singeorz-Bai a avut loc a IV-a editie a traditionalului concert de colinde „Daca-n fiecare zi Craciunul ar veni”. Invitatul special le-a facut o mare bucurie celor prezenți:

- Cele mai frumoase colinde romanești de Craciun s-au pastrat in satele din toata țara, transmițandu-se din generație in generație. Poate cel mai cunoscut cantareț de colinde este Ștefan Hrușca.

- Florile Dalbe, Trei Pastori, Afara ninge liniștit, Linu-i lin, Sfanta-i sara de Craciun etc., cu alte cuvinte, „cel mai frumos obicei creștinesc și romanesc, acela de a merge sa urezi de bine, pentru sarbatori, celor dragi; faceți asta și o sa va simțiți mult mai bine sufletește; eu nu doar cant, eu…

- Manifestarile religioase din Ajun și din prima zi de Craciun se țin duminica, 24 decembrie, intre 16:30 și 22:30, respectiv luni, 25 decembrie, de la ora 08:30 pana la ora 14:00. Programul este valabil pentru urmatoarele biserici din Baia Mare: Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” (B-dul Unirii) Catedrala…

- Craciun in Baia Mare!” continua și la finalul acestei saptamani. Concert extraordinar de colinde alaturi de Ștefan Hrușca, Narcisa Suciu, Marcel Mirza, Ansamblul Național Folcloric Transilvania și “Poveste de Craciun”-spectacol pentru copii! Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, impreuna…

- Cu ocazia sarbatorilor Craciun, asezamantul religios "Sfantul Vasile cel Mare" din Bistrita reprezentat de catre preotul Sorin Moldovan si un grup de studenti teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca, au colindat astazi elevii din centrele de educatie incluziva nr. 1 si 2 din Bistrita.…

- Jandarmii satmareni, dirijați de preotul militar Cristian Silaghi au oferit un recital de colinde la sfarșitul ședinței de astazi, 20 decembrie a Colegiului Prefectural. In incheierea ședinței Colegiului Prefectural alaturi de traditionalele urari specifice sarbatorilor de iarna, prefectul Darius Filip…

- In fiecare an, sosirea Craciunului este sinonima cu venirea in țara a lui Ștefan Hrușca și-ale sale colinde maramureșene . De data aceasta, cantarea de la Sala Mare a Teatrului Național a fost una din care nu au lipsit surprizele: invitata speciala a interpretului a fost mezzosporana Ruxandra Donose,…

- Corul brbtesc &bdquoArmonia&rdquo al Casei de Cultur a Municipiului Brila a pregtit o surpriz de Crciun enoriailor brileni. Sub bagheta dirijorului Ioan Pvloiu corul brilean va susine luni 25 decembrie 2017 începând cu ora 10.00 Sfânta Liturghie la Biserica &bdquoSf. Apostoli Petru i…

- Biserica "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" din Bistrita, a intampinat sarbatoarea Craciunului cu un concert de muzica clasica si colinde in data de 17 decembrie 2017, de la ora 17.00, dupa vecernie. Concertul a fost sustinut de Florin Vlad - vioara, Constantin Nica - tenor, Horatiu Rusti - bariton,…

- SEARA MAGICA LA BISERICA SF IOAN VIS DE IARNA…Sambata seara, vasluienii care au mers la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul” au fost martorii unor momente deosebite, incarcate de emotia si magia sarbatorilor de iarna. A fost sustinut un spectacol de colinde cum rar le-a fost dat celor prezenti sa vada si…

- Multe ne au fost dat sa vedem in Constanta noastra pitoreasca.Dar parca asa ceva nu prea ar crede multa lume, unde nici noi, care am vazut atatea, si nu am crezut pana nu am vazut, pe viu.Ei bine, de cel putin doua zile, un cal, de cateva sute de kilograme, zace, la circa 50 de metri, langa biserica…

- Corala bisericii „Sfinții Apostoli Petru si Pavel", biserica de pe axa Brancuși din Targu Jiu, invita credincioșii la o „seara de colinde", in data de 18.12.2017 la ora 19. Vor putea fi ascultate cele mai fru...

- A 19-a ediție a concertului de colinde al Eparhiei Greco Catolice de Maramureș, cu titlul „Sosit-a Craciunul iara”, va avea loc pe data de 17 decembrie a.c., ora 17:00, la biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare (Bd. Independenței, nr. 12). In acest an vor concerta: Corul copiilor Școlii Primare „Ep.…

- Biserica "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" din Bistrita, intampina sarbatoarea Craciunului si cu un concert de muzica clasica si colinde in data de 17 decembrie 2017, de la ora 17.00, dupa vecernie. Concertul va fi sustinut de Florin Vlad - vioara, Constantin Nica - tenor, Horatiu Rusti - bariton,…

- Glasul colindului e sfant și bun și chiar și din chitara ține datul cel strabun... Grupul vocal-instrumental „Heltau”, condus de prof. Stela Konrad și prof. Adina Fulop, a colindat la Biserica „Sfinții 40 de Mucenici” din Cisnadioara, județul Sibiu. Read More...

- In fiecare an, la data de 12 decembrie, Biserica praznuiește pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, facatorul de minuni. Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit…

- Sala Sporturilor din orasul Navodari a gazduit intrecerile "Cupei Sarbatorilor de Iarna".Competitia a fost organizata de Clubul Sportiv Navodari la urmatoarele discipline sportive: fotbal, handbal, rugby, volei, baschet, sah, kempo si box.Potrivit site ului oficial al CS Navodari, echipele castigatoare…

- Concert extraordinar de colinde susținut la parohia ortodoxa Turda II cunoscuta sub numele de „biserica dintre romani” Biserica a devenit neincapatoare pentru credincioșii care au venit cu suflete deschide pentru

- Copiii si-au sustinut spectacolul in limbajul mimico-gestual, fiind ajutati cu vocile, pentru ca momentul sa fie intregit, de un cor de cantareti bisericesti. Cu acelasi prilej, parohia Sfanta Filofteia a impartit 600 de pachete cu alimente.

- Nicoleta Hadarean și Calin Pop impreuna cu invitații lor, in colaborare cu Parohia Ortodoxa Turda II (Biserica ”dintre romani”) va invita DUMINICA, incepand cu orele 17:00 la a doua ediție a concertului de colinde "IN SEARA SFANTA DE CRACIUN". Read More...

- Hramul Bisericii Ortodoxe „Sfantul Ierarh Nicolae” – din Brețcu a fost sarbatorit, miercuri, de enoriași, printr-o suita de manifestari religioase. Miercuri, 6 decembrie, a fost zi de sarbatoare pentru credincioșii ortodocși – sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae. Numeroase biserici din țara, dar și…

- Un barbat, de 62 ani, din Tecuci, s-a ales cu dosar penal pentru port ilegal de cutit, dupa ce a amenintat preotii si enoriasii aflati in biserica, miercuri, la slujba de Sf. Nicolae, se arata...

- Sute de credincioși au participat la hramul Bisericii „Sfantul Nicolae” din Șcheii Brașovului și au primit binecuvantare arhiereasca la Sfanta Liturghie oficiata de Inaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. De ani buni, ierarhul a liturghisit in istorica biserica…

- Potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), aproape 800.000 de romani, majoritatea barbati, isi sarbatoresc onomastica marți, cu ocazia Sfantului Ierarh Nicolae. Astfel, isi sarbatoresc ziua numelui 796.041 de…

- Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea. La primul sinod ecumenic tinut la Niceea, in anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare aparator al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform careia Iisus…

- Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub numele Vovidenie, Vedenie, Ovidenie, etc. Toate aceste cuvinte provin de la lexemul /Vedenie - introducere/ o imbinare de cuvinte cu care sarbatoarea este numita in calendarul pravoslavnic – Vvedenie vo hram Presveatoi Bogomateri - adica Intrarea in biserica…

- Clubul Fotografilor Iasi, Departamentul pentru Ecumenism al Arhiepiscopiei Catolice Lucca, Uniunea Catolica a Artiștilor Italieni (UCAI) si Parohia Ortodoxa Romana „Sfantul Antonie cel Mare” – Lucca va invita la expozitia colectiva de fotografie: „Romania de poveste” Expun: Florin Aioanei, Mihaela Ajitariti,…

- Un cunoscut prezenttor de televiziune de la noi a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani. Acesta se afla intr-una dintre bisericile preferate ale artistei cand a aflat despre moartea acesteia. Stela Popescu, care a avut o viața de poveste , a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a incetat…

- Crestinii ortodocsi, dar si cei romano-catolici sarbatoresc astazi Intrarea Maicii Domnului in Biserica, primul praznic important din Postul Craciunului si cel mai nou dintre acelea care aduc cinstire Preacuratei Fecioare. Praznicul s-a tinut prima data in veacul al VI-lea cand, langa ruinele templului…

- Noul Episcop al Husilor continua sa surprinda prin vizite neanuntate in parohiile vasluiene. De o modestie exemplara, cum poate doar adevaratii slujitori ai Domnului o au, Preasfintitul Parinte Ignatie reuseste sa imbrace sufletul enoriasilor cu bunatatea si simplitatea sa ori de cate ori se intalneste…

- Iubitorii de muzica, poezie și cultura in general, sunt așteptați sambata, 18 septembrie, incepand cu ora 16, la Pecica. Orașelul va fi gazda unui eveniment special, organizat cu sprijinul Primariei Orașului Pecica și al Consiliului Local. Incepand cu ora 16, va avea loc sfințirea placii comemorative…

- Sfaturile lui Arsenie Boca au devenit extrem de apreciate, dupa dispariția celui supranumit sfântul Ardealului. „Postul este o lupta aspra cu însusi trupul tau. Daca birui, bine îti va fi, iar daca nu, sa stii ca toate relele de la stomac încep, iar relele sunt…

- Sedinta cu scantei in CL Sighetu Marmatiei. Miercuri, 8 noiembrie, pe ordinea de zi a Sedintei extraordinare de CL au fost propuse 6 proiecte de hotarare dintre care unul a fost intens dezbatut de consilieri si cel care a aprins spriritele. Proiectul in cauza, inițiat de catre Primarul municipiului,…

- Biserica Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, aflata in curtea Spitalului Vechi, sarbatoreste astazi, 9 noiembrie, hramul de Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina. Celelalte doua hramuri ale bisericii sunt de Sfantul Ierarh Nicolae si de Izvorul Tamaduirii ...

- Saptamana trecuta, s-a semnat un nou contract de finantare in cadrul Programului Operational Regional pentru conservarea si promovarea patrimoniului cultural din Sud Muntenia! Noul proiect ce va fi finantat cu fonduri nerambursabile POR este cel de-al treilea contract semnat la nivelul judetului Dambovita…

- Autorul masacrului inexplicabil de duminica seara din Texas, în care 26 de oameni, printre si mai multi copii, au fost ucisi cu sânge rece într+o biserica, a fost identificat, potrivit Fox News.

- Isteria iPhone cuprinde din nou intreaga lume. Apple a lansat astazi, in 50 de tari, cel mai performant telefon de pana acum. Iar fanii infocati au stat ore in sir la cozi imense ca sa-si cumpere noul iPhone 10.

- Gest frumos din partea consilierilor locali PNL din Singeorz-Bai: aceștia și-au donat indemnizațiile - inca de la inceputul mandatului - pentru amenajarea unui cabinet stomatologic care sa ofere servicii gratuite copiilor din localitate.

- Zeci de elevi din judetul Timis primesc mancare calda la pranz si sunt ajutati sa-si faca temele. Copiii provin din familii cu venituri reduse si de ei au grija voluntarii din comuna Partos. Banii necesari sunt stransi din donatii, cu ajutorul bisericii.

- Cu o istorie de aproape 200 de ani in spate, Manastirea Sihastria Tarcaului creeaza impresia unui loc neprimitor, cu un aspect auster. Viețuitorii – cei care accepta sa deschida ușa in fața unor straini, pentru ca sunt și unii care nu vor nicidecum sa descuie – au chipuri obosite, sunt neingrijiți și…

- IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, va oficia in aceasta seara, de la ora 17:00, la Biserica „Sf. Dumitru" din municipiul Suceava, slujba de priveghere, impreuna cu mai mulți preoți. Biserica „Sf. Dumitru" din Suceava isi serbeaza joi, 26 octombrie, hramul. ...

- Dumitru Chirica, preot din Iași, a impușcat doi caini care au intrat pe proprietatea sa. El și-a motivat gestul, afirmand ca a fost ”o problema delicata”. ”Era o haita de caini in zona, au ajuns la mine pe teren. Am acolo de toate, ca orice gospodar, gaini, curci. Acești caini aduși de prin…

- El este Alex, vine din județul Neamț și are haina pe care sta scris numele lui. In zece ani de viața, atat cat are pana acum a facut pește, piureuri de morcovi, rața cu sos de portocale, asta dupa ce, cand era el mai mic, pe la cinci ani, a inceput cu o placinta cu mere.

- Increderea romanilor in Biserica a scazut sub 50-, a spus sociologul Alin Teodorescu, fiind pentru prima data de la Revolutie cand se intimpla acest lucru. Pe de alta parte, increderea in Justitie a crescut peste 50 la suta. „Acum 20 de ani, Romania era o democratie originala. Cand intrebai publicul…

- Pompierii de la Detasamentul din Bradu au intervenit sambata dimineata la stingerea unui incendiu izbuctnit la biserica din satul Burdesti, comuna Suseni. Focul a pornit in altarul lacasului de cult, iar la fata locului au ajuns doua autospeciale cu apa si spuma. Din ferciire, flacarile au fost stinse…

- Mitropolia Ardealului a cerut sprijinul jandarmilor sibieni pentru asigurarea ordinii publice in zona lacasului de cult, joi, in ziua judecatii fostului preot Cristian Pomohaci, a declarat seful

- Un fost spital amenajat intr-un conac daruit de familia scriitorului Ion Pillat statului roman a fost desfintat si lasat in paragina. Autoritatile locale au refuzat sa preia cladirea. Aceasta se afla in momentul de fata in posesia Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, iar localnicii sunt nevoiti…