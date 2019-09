Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a publicat un mesaj pe Instagram in care o felicita pe "uimitoarea" sa sotie Meghan la implinirea varstei de 38 de ani si i-a multumit pentru ca a acceptat sa-l "insoteasca in aceasta aventura".

- Printul Harry, sotia sa, Meghan, si bebelusul lor, Archie, nascut pe 6 mai, vor merge in toamna acestui an in vizita in Africa de Sud, in ceea ce ei au numit "primul lor turneu oficial ca familie", a anuntat joi cuplul regal pe contul de Instagram, relateaza AFP si dpa. Harry, nepotul…