Stiri pe aceeasi tema

- „Ideile de afaceri” care te conduc spre faliment sigur sunt încercari ce contrazic realitatea, iar realitatea nu accepta sa fie contrazisa, crede antreprenorul român Mircea Capațîna. Într-un articol pe blogul sau, cofondatorul softului de facturare și gestiune Smart…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a surclasat echipa franceza Olympique Lyon cu scorul de 5-1, miercuri seara, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala. Cu un Leo Messi magistral, autor a doua goluri si a doua pase decisive, Barca si-a…

- Bundesliga, care cuprinde cele 36 de cluburi din primele doua ligi ale campionatul profesionist de fotbal al Germaniei, a realizat in sezonul trecut o cifra de afaceri record in istoria sa, 4,42 miliarde de euro, in principal datorita cresterii valorii drepturilor de televiziune, a anuntat Liga Germana…

- Cary Grant nascut Archibald Alexander Leach, pe 18 ianuarie 1904, la Bristol, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei si decedat pe 29 noiembrie 1986, Davenport, SUA a fost una dintre marile stele americane de film ale Hollywood ului de altadata, laureat al Premiului Oscar, informeaza Wikipedia.…

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor ...

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, a castigat pentru a cincea oara trofeul Gheata de Aur, informeaza un comunicat al clubului spaniol. Capitanul formatiei catalane a fost recompensat astfel pentru cele 34 de goluri marcate sezonul trecut in La ...