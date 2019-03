În actuala formă, OUG invită la atacuri speculative pe leu, creșterea inflației și scăderea riscului de țară (analiză BNR) In contextul OUG 114/2018, posibila reaparitie a unor presiuni inflationiste și/sau a unor eventuate atacuri speculative asupra leului pentru a testa modul de reactie al BNR risca sa nu primeasca un raspuns suficient de credibil, se arata în analiza efectuata de BNR asupra impactului OUG 114/2008. &"Astfel, in cazul in care piata apreciaza ca BNR nu poate recurge la majorarea ratelor dobanzilor și nici la controlul strict al lichiditiitii, consecinta inevitabila este aceea ca se va deprecia moneda nationala, va crește rata inflatiei, iar in final vor crește și ratele dobanzilor pe piata,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

