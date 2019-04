În aceste zile, Prahova – capitală a excelenţei şi a olimpiadelor şcolare naţionale N.Dumitrescu Deși elevii și profesorii au intrat in vacanța de Paști din data de 18 aprilie, in Prahova, emoțiile specifice etapelor naționale ale concursurilor școlare sunt la cote destul de inalte. De la sfarșitul saptamanii trecute, in județ s-a dat startul desfașurarii unora dintre olimpiadele cu caracter național, respectiv cele de astronomie și astrofizica, limba neogreaca, limba engleza, limba romana și cea de discipline tehnologice. Dintre competițiile care au loc in județ pana la sfarșitul lunii aprilie, Ploieștiul a fost gazda in premiera, pentru Olimpiada naționala de limba neogreaca.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

