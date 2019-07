In acest weekend se anunta peste 35.000 de oameni la Palatul Parlamentului - Wine and Street Food Festival Wine and Street Food Festival, cel mai mare eveniment dedicat vinului si street food-ului din Romania, are loc in acest weekend la Palatul Parlamentului din Bucuresti.



STREET FOOD



TOP 50 FOOD TRUCK-uri din ROMANIA - rezultatul unei jurizari extrem de exigente din ultimele luni, care a presupus analiza atenta si selectia extrem de riguroasa a celor mai bune food truck-uri din peste 300 inscrise in concurs... Just take a look!



Organizatorii aduc in premiera urmatoarele Food Truck-uri:



Butoiul cu inghetata, Cheese Up, Gastro - Street Food & More, Gelato Mio,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

