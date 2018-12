Stiri pe aceeasi tema

- Petrom, cel mai mare comerciant de carburanti auto din Romania, deruleaza o promotie prin care, in fiecare week-end, de vineri de la ora 23.00 pana duminica la ora 23.00, benzina vanduta in unele statii de distributie este mai ieftina cu 6 bani pe litru, iar motorina cu 3 bani pe litru, scrie economica.net.…

- Incepand de luni, 12 noiembrie, peisajul bucureștean va fi colorat, timp de un an, de doua tramvaie speciale. Aspectul inedit al celor doua vehicule este rezultatul colaborarii Romaniei, Greciei, Spaniei și Suediei la realizarea proiectului de arta urbana „Calatori printre culori” si infațișeaza diverse…

- Spre comparatie, un litru de benzina Evo Plus, cu cifra octanica 100 costa 6,45 lei, iar cea de 95 putin sub 6 lei litrul. La un rezervor de 45 de litri un plin ar costa peste 600 de lei. In cazul motoarelor supraalimentate pe benzina este recomandat un combustibil cu cifra octanica mai mare, care…

- Bucureștenii ar putea fi chemați la urne. Un consilier general vrea sa organizeze un referendum local, in care locuitorii Capitalei sa fie intrebați daca sunt de acord cu o taxa auto pentru accesul in centrul orașului. Consultarea ar urma sa aiba loc anul viitor, pe 27 ianuarie.

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru", opt abtineri si 12 voturi „impotriva". „Nu se taie de la consolidari pentru a se da bani la alte capitole. Este vorba despre o redistribuire in cadrul creditelor din interiorul exercitiilor bugetare. Concret, pentru ca s-a spus…

- ”Demiterea Gabrielei Firea din fruntea organizației PSD București este o necesitate”, considera consilierul PSD Orlando Culea, care a lansat o petiție in acess sens. Inițiatorul petiției este consilierul general PSD, cel care a condus majoritatea ședințelor Consiliului General al Capitalei. Orlando…

- Este doliu in lumea pestrița a Capitalei! Liderul clanului Duduienilor, Ion Duduianu, a murit noaptea trecuta la Spitalul Orasenesc din Gaești. Decesul interlopului a venit cu putin timp inainte de a iesi din inchisoare. Citește și: Imagini demențiale! Șefii clanului Duduianu “l-au ingropat” in mii…

- In urma cu 10 ani, in data de 15 septembrie, se declanșa criza economica mondiala, odata cu falimentul bancii de investiții Lehman Brothers. Deși autoritațile romane dadeau atunci asigurari ca aceasta nu ne va afecta, ba chiar ne va ajuta, Romania a fost printre țarile cele mai dur lovite de criza.…