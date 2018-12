Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova a cerut, sambata, investigarea rapida a cauzelor incidentului feroviar de la Baiești, Hunedoara. “Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, solicita de urgența Agenției de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) investigarea cu prioritate a incidentului…

- CFR SA asigura continuitatea in traficul feroviar pe raza Regionalei CF Timișoara, prin transbordarea pasagerilor cu mijloace auto intre stațiile Subcetate și Petroșani (și retur), stații de unde calatorii vor fi preluați de alte trenuri care circula pe aceleași rute și au aceeași destinație, potrivit…

- In judetul Hunedoara, intre localitatile Subcetate si Baiesti, au deraiat ultimele doua din cele sase vagoane ale trenului IR 1821 Constanta - Arad. De asemenea, este afectat si un al treilea vagon. Trenul a lovit si un stalp de electricitate. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, la…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile. Un numar redus de trenuri inregistreaza la aceasta ora intarzieri la sosire,…

- Tren de calatori, deraiat in apropiere de statia Rosiori Nord/ Traficul feroviar a fost blocat in Eveniment / on 08/11/2018 at 12:37 / Trenul InterRegio IR 1597, care circula pe ruta București-Craiova a deraiat, miercuri seara, in apropiere de stația Roșiori Nord. Incidentul a avut loc in jurul orei…

- Programul a debutat cu intalnirea de la sediul Consiliului Judetean Timis, gazduita de presedintele Consiliului Judetean, Calin Dobra, la care au participat subprefectul Cristian Frantescu, viceprimarul municipiului Timisoara, Dan Diaconu si presedintele executiv al Camerei de Comert si Industrie si…

- Viorica Dancila a devenit personajul unui tablou pictat de un copil. Lucrarea a fost expusa intr-o galerie din București, alaturi de alte desene care fac parte din arta naiva a copiilor. Langa Viorica Dancila apare insa un alt personaj controversat, care lasa loc la interpretari. Micuțul artist a infațișat…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar pe raza statiei Videle a fost oprit incepand cu ora 9.20, dupa ce personalul din statia Videle, care asigura revizia tehnica a vagoanelor, a observat scurgeri de continut dintr-un vagon al unui tren de marfa. Personalul feroviar…