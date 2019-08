Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii vor sta cel puțin patru zile la locuința lui Gheorghe Dinca, principalul suspect al disparițiilor din Caracal. Totul, dupa ce perchezițiile au fost reluate de la zero, in urma preluarii dosarului de catre DIICOT Central.

- Ziarul Unirea Noi descinderi in “casa groazei” din Caracal. Anchetatorii trebuie sa sparga betonul din gropile sapate de Gheorghe Dinca in curtea acestuia Criminalul din Caracal se intoarce, azi, la “casa groazei”, loc in care se presupune ca le-a ucis pe cele doua tinere. Anchetatorii urmeaza sa sparga,…

- Anchetatorii l-au adus, luni dupa-amiaza, pe Gheorghe Dinca, pentru reconstituirea celor doua crime din Caracal, pe care acesta le-a recunoscut. Dinca este dus si acolo unde se presupune ca a aruncat cel puțin una dintre victime, in Corabia. El a declarat ca a aruncat parți din cadavrele fetelor…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- O noua dezvaluire TERIBILA despre criminalul din Caracal! Vezi ce s-a gasit in butoiul din curtea lui Anchetatorii il descriu pe Gheorghe Dinca, suspectul in cazul posibilei rapiri și ucideri a Alexandrei Maceșanu, ca fiind un om aproape de ”omul peșterii”! Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…