In 9 ianuarie suna din nou sirenele in Alba. Exercițiu lunar de verificare a funcționarii mijloacelor de alarmare a populației, intre orele 10.00 – 11.0. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Unirea al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. La nivel național […] The post In 9 ianuarie suna din nou sirenele in Alba. Exercițiu lunar de verificare a funcționarii mijloacelor de alarmare a populației, intre orele 10.00 – 11.00 appeared first on Ziarul Unirea .