- Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata luni, 8 aprilie 2019, printr-un eveniment realizat de Centrul Cultural Lucian Blaga in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Incepand cu ora 12.00, pe platoul din fața casei de cultura, vor putea fi vizionate expoziții de fotografii…

- In anul 2007 Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca ziua de 2 aprilie sa fie dedicata autismului, pentru a atrage atenția intregii lumi asupra ... The post 2 aprilie, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului marcata la Centrul de zi pentru copii cu dizabilitați “Arnsberg” Alba Iulia appeared…

- „Ora Pamantului” este marcata, sambata seara, și la Alba Iulia. Peste 200 de copii , incepand cu ora 20.30: Corul Theotokos, Seminarul Teologi, elevii Liceului de Arte Regina Maria. In același timp, se intrerupe iluminatul in zona. Anul acesta evenimentul se desfașoara simultan, in intervalul orar 20.30…

- Patru elevi din Alba Iulia și Aiud s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei de biologie, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata la Liceul de Arte “Regina Maria”, duminica,17 martie 2019. Numele și prenumele elevului/Clasa/Școala/Nume și prenume profesor/Punctaj/Premiu/Calificare…

- Toate doamnele si domnisoarele asteapta ziua de 8 Martie deoarece este o zi dedicata lor. Nascuta din curajul unor proletare newyorkeye, de a spune ,,NU conditiilor social – economice si politice” de la 1857, ziua de 8 martie a fost declarata cativa ani mai tarziu ,,Ziua Internationala a Femeii”.…

- Copii plangand ingroziți de ce s-a putut intampla sub ochii lor – acesta este tabloul descris, miercuri, de o profesoara de la Liceul de Arte din Alba Iulia. Situația a fost generata de hingherii de la ecarisaj care, fara sa țina seama ca se gasesc in curtea unei școli și au ca martori niște copii,…

- Unirea Principatelor Romane a fost marcata, joi seara, la Sebes, printr-un eveniment extraordinar care a adus in fata publicului folclorul muzical si coregrafic din judetul Alba si din zonele istorice ale Romaniei. Evenimentul a fost gazduit de sala de spectacole a Centrului Cultural ,,Lucian Blaga”…

- Centrul Cultural Cugir a organizat miercuri, 23 ianuarie, un spectacol susținut de instituțiile locale de invațamant, dedicat implinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, cunoscuta și sub numele de „Unirea Mica”. Aproape 300 de participanți au fost prezenți la eveniment. Manifestarea s-a…