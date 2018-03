In 2040, un angajat va sustine 2,5 pensionari, din cauza emigrarii si natalitatii scazute! Cine va plati pensiile?

Stiri pe aceeasi tema

- “Solicitam coalitiei de guvernare PSD-ALDE si Guvernului Dancila sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturile la medicamente si taxa clawback. Altfel, in doi ani, Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale, iar pacientii vor fi pusi pe drumuri sa-si gaseasca si…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat.

- Jucatoarea Belinda Bencic, locul 67 WTA, s-a retras de pe tabloul principal al turneului de la Miami, cu o luna inainte de intalnirea Romania - Elvetia din Cupa Federatiei.Motivul retragerii fostului numar 7 WTA este reprezentat de o accidentare la piciorul drept. Jucatoarea de 21 de ani a…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Veste cat se poate de trista si de ingrijoratoare privind pensiile din Romania. Comisia Europeana a atras atentia Guvernului Dancila ca parin reducerea contributiei catre pensiile private, acestea vor avea extrem de mult de suferit. Aceste decizii fac parte din aceasta reforma fiscala pregatita si…

- Au inceput sa PLECE DIN ROMANIA cu toti banii! Sute de milioane de euro retrasi Cand BNR a prezentat balanta de plati pe luna ianuarie, vestile bune au fost ca am avut totusi un excedent al contului curent, chiar daca mai mic decat cel din luna ianuarie 2017, si ca ne-a scazut datoria externa cu 651…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- Emil Boc susține ca Primaria Cluj-Napoca va avea ca ”angajat” un robot- funcționar public virtual. “Funcționarul virtual se numește Antonia si din 15 aprilie va lucra pentru a directiona cererile online depuse de cetateni”, a spus Emil Boc,…

- In acesta seara pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati la o interventie ceva mai neonisnuita.Purtatorul de cuvant al SIU Prahova, Raluca Vasiloae, spune ca este vorba despre o alunecare tasare, de teren, in localitatea Boldesti Scaieni, zona Seciu, fenomentul de tasare manifestandu se pe o suprafata…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- In contextul in care intreaga țara se afla sub o avertizare meteo de temperaturi scazute, fenomen meteo ce va afecta Romania cateva zile, și anume pana joi, prezentam astazi obligațiile angajatorilor pentru protecția salariaților care lucreaza in aer liber. Potrivit avertizarilor ANM, vremea din țara…

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza...

- Președintele Asociației Magistraților din Romania, judecatorul Andreea Ciuca, susține ca raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi trebuie luat in calcul și analizat. Ciuca susține ca nu se poate emite o concluzie pana in momentul in care acest…

- Doua curse din Timisoara spre Milano si Bucuresti vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toti clientii vor fi notificati prin email si SMS, si vor fi consiliati cu privire la optiunile pe care le au, returnarea banior sau un…

- Sistemul de pensii actual nu da sanse mari românilor la un trai decent la batrânete. Factorii sunt mai multi si se refera atât la nivelul salarizarii cât si la nivelul cotizarii.

- Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani, din judetul Suceava. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 40. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat…

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- Simona Halep a renunțat la turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. Romanca a fost extrem de suparata și a oferit o explicație. Simona a transmis pe Facebook ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate,…

- Epopeea angajarii consilierului local baimarean Radu Ardelean la Vital a luat sfarsit. Concursul pentru postul de sef Birou Relatii Publice a fost amanat, ne-au confirmat surse din Primaria Baia Mare. La fel s-a intamplat si cu cel pentru sef Birou IT. Cu toate ca postul a fost pregatit din timp (Radu…

- ste punctata astfel, in anul aniversarii Centenarului, continuarea crezului feminismului romanesc prin inființarea Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor, o mișcare ce susține și dezvolta implicarea curajoasa și inițiativa vizionara, ca trasaturi esențiale ale unei femei. Federația Patronatelor…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Slalomul urias din cadrul concursului feminin de schi alpin al Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, nu s-a putut desfasura luni, din cauza vantului puternic care s-a abatut asupra statiunii Yongpyong, fiind reprogramat pentru joi, 15 februarie, informeaza AFP. Prima mansa a acestui concurs va avea…

- Mijlocasul Antun Palici a revenit la Dinamo dupa o perioada nefasta in Belgia, la Mouscron. Acum va aparea in fata fanilor in meciul cu Chiajna, programat luni, de la ora 20.45, pe terenul ilfovenilor. "Sunt bine, am inceput cu echipa si pas cu pas intru in ritm. Cred ca pot juca in urmatorul…

- Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute, peste 150 de

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- Doua milioane de romani vor avea salariile scazute dupa transferul contribuțiilor. Asta a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Medii și Mici din Romania susține ca masurile fiscale adoptate de Guvern provoaca o „incertitudine…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- O instalatie de reducere a poluarii atmosferice montata la termocentrala Rovinari, din judetul Gorj, cea mai importanta unitate energetica pe carbune din Romania, a determinat o crestere a unui alt tip de poluare, cea fonica.

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, un jurnalist cu experiența a murit la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Cauza decesului nu a fost facuta publica.

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Mii de romani trebuie sa stie asta. Posta Romana face modificari incepand cu data de 1 februarie. Unul dintre cei mai importanti operatori de telefonie mobila din Romania a incetat relatiile contractuale cu institutia, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, a anuntat…

- Romania se confrunta cu o grava scadere o populatiei, atrag atentia specialistii. Principala cauza, in opinia lor, ar fi rata mica a fertilitatii. Dupa caderea comunismului, aceasta rata a ajuns la 1,3, adica, acest lucru inseamna ca fiecare femeie da nastere unui numar de copii prea mic pentru a asigura…

- Topul celor mai mari pensii speciale din Romania. Procurorii și judecatorii caștiga peste 13.000 lei, urmați de aviatori și foștii angajați ai Curții de Conturi. Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind…

- Romania a facut progrese modeste in combaterea coruptiei, sustine GRECO Foto: coe.int/greco. România a facut progrese extrem de limitate în aplicarea recomandarilor GRECO - Grupul Statelor împotriva Coruptiei - referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei în rândul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Guvernul Ungariei si-a mobilizat resursele diplomatice pentru a ataca Romania, interpretand distorsionat, laolalta cu protipendada UDMR, declaratia premierului roman fata de arborarea steagului secuiesc pe institutiile publice ale statului roman. Reactia guvernului maghiar este exagerata si este o interferenta…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat Romania TV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un…

- In anul care tocmai a inceput, vom plati greșelile din trecut, iar ”2018 și 2019 sunt ani de cumpana pentru țara noastra”, a spus astrologul Cristina Demetrescu, luni, la Antena 3.”Vor fi foarte puternic amendate persoanele care nu fac treaba bine. Jupiter in Scorpion scoate la suprafața acest…

- Turiști care au ramas blocați la Cabana Babele din cauza viscolului au urcat duminica cu telecabna din Bușteni. Din cauza viscolului, telecabina nu a mai putut funcționa, astfel ca 135 de turiști sunt blocați la Babele, informeaza Romania TV. Salvamontiștii din Dambavița, Argeș și Pahova…