- Vremea 20 decembrie aduce cer variabil, fara ninsori. Temperaturile continua sa fie scazute, in unele coborand sub pragul de ger. Vremea 20 decembrie va fi una friguroasa, dar fara ninsori sau alte forme de precipitații. Cerul va fi variabil, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre -7 și 2 grade.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 3-16 decembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Cand, daca și unde va ninge, dar și care vor fi temperaturile, minime și maxime, in urmatoarea…

- Vremea se va raci simțitor in urmatoarea perioada, iar in Arad este foarte posibil sa apara și prima ninsoare. Iarna iși intra tot mai mult in drepturi, iar inceputul lui decembrie este posibil sa gaseasca Aradul sub mantia zapezii. Prognozele meteorologice arata o racire semnificativa a…

- Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani va fi unul rece in general, insa va exista un episod de incalzire cu temperaturi maxime de pana la 10 grade Celsius in perioada 24 – 27 noiembrie, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 19…

- Vremea in luna noiembrie 2018 se va raci treptat, dar in primele zilei vom avea parte tot de temperaturi ridicate. Iata ce anunța Agenția Naționala de Meteorologie pentru prima saptamana a lunii. Vremea in luna noiembrie 2018 debuteaza cu zile insorite și temperaturi ridicate, dar se va racori treptat,…

- Vineri, vremea va fi din nou frumoasa in majoritatea regiunilor. Iata ce temperaturi anunța prognoza meteo 26 octombrie 2018. Dupa ce am avut parte de cateva zile cu vant puternic și ninsori viscolite in zona montana, mercurul din termometre se va ridica din nou. Temperaturile maxime se vor situa in…

- Emisiile globale de carbon vor creste si vor ajunge la un nivel record in 2018, facand ca sansele de atingere a obiectivului ce vizeaza limitarea cresterii temperaturii mondiale sub pragul de 1,5 grade Celsius sau 2 grade Celsius sa devina tot mai reduse, a anuntat miercuri directorul Agentiei Internationale…

- Primul strat de zapada al iernii 2018-2019 la Vartop, in stațiunea Arieșeni din Munții Apuseni, s-a așternut in aceasta dimineața, cand temperatura a scazut sub zero grade Celsius. In stațiunea montana Arieșeni, din județul Alba, precipitații mixte sub forma de lapovița și ninsoare au fost inregistrate,…