- Reglementari privind bonificatia pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata stabilite prin decizii de impunere anuala In cazul deciziilor de impunere anuala, emise si comunicate de organul fiscal competent dupa data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 89/2018 (09.10.2018) se acorda o bonificatie de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale prevederile unui articol din Codul de procedura civila in interpretarea data de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, plenul a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate…

- Membrii Comisiei juridice au reexaminat, in acest sens, legea de modificare a Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii care aduce modificari Codului de procedura civila. Camera Deputatilor a modificat, prin reexaminare, respectiva lege ca urmare a deciziei CCR care a admis partial sesizarea ICCJ de neconstitutionalitate.

- Comisia parlamentara speciala pe domeniul justitiei a adoptat, saptamana trecuta, modificarile aduse Codului de procedura penala ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, una dintre acestea fiind eliminarea sintagmei "indicii temeinice" in cazul punerii in miscare a actiunii penale. Conform…

- In ziua de 6 decembrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale tarii" cuprinsa in dispozitiile art.3 lit.f) din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei si a celor ale art.4 alin.(2) din…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a dat, luni, raport de admitere cu amendamente privind OUG 92/2018. Comisia a stabilit conditia de 15 ani de vechime in functia de procuror sau judecator pentru promovarea in cadrul ICCJ. In legea in vigoare, conditia este de 18 ani vechime.

- Curtea Constitutionala discuta, joi, sesizarile formulate de seful statului, precum si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, de PNL si de USR asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si asupra modificarilor aduse Codului de procedura penala, transmite News.ro.