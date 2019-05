În 2019 necesarul brut de finanţare este de circa 72 miliarde lei "Tinand cont de obiectivul de reducere a riscului valutar si de dezvoltare a pietei interne a titlurilor de stat, deficitul bugetar va fi finantat in proportie de circa 75% de pe piata interna si in completare de pe piata externa", se mentioneaza in document.



Volumul indicativ al titlurilor de stat anuntate pentru anul 2019 care urmeaza a fi emise pe piata interna este de circa 49-50 miliarde de lei, in timp ce suma care va fi mobilizata de pe piata externa este de aproximativ 4,25 miliarde euro (echivalent) prin emisiuni de euroobligatiuni in cadrul programului MTN si prin imprumuturi…

