- 2019 se anunta un an plin de oportunitati din mai multe puncte de vedere. De ce? Pe de-o parte, Jupiter este la el acasa in Sagetator pana in decembrie, dand inimii portia de optimism necesara pentru a inflori.

- Mercur si Pluto se intalnesc tocmai cand Marte si Venus se armonizeaza pe cer. Energia este, practic, nucleara ! Tu ce pregatesti ? Ne aflam cu totii in fata unor posibilitati mari, ambitioase si posibil schimbatoare de vieti ! Nu prea este timp de ezitat. Esti pregatit sa ataci totul frontal cu…

- Previziuni Urania pentru perioada 5- 11 ianuarie 2019. Luna Noua in Capricorn. Venus va intra in zodia Sagetatorului Berbec Intre 5 și 7 ianuarie dimineața, Berbecii se vor confrunta cu problema imaginii publice, a autoritații profesionale, a raspunderii sau a exercitarii unui important rol social,…

- Marte este in conjunctie cu Chiron vindecatorul ranilor profunde. Este deci o zi potrivita pentru o binecuvantata vindecare. Unde are nevoie viata ta de o clarificare ? Unde ai nevoie sa actionezi ca sa faci sa fie mai bine ? Acum e momentul sa setezi intentii din inima, sa te ierti pe tine si sa…

- BERBEC Luna decembrie este mult mai linistita decat cea anterioara, cel putin pe plan sentimental. Atmosfera sarbatorilor aduce armonie in viata de cuplu, cu toate ca exista destule diferente si contradictii intre tine si partenerul tau de viata. Chiar daca totul va merge bine, nu iti face…

- Horoscop weekend 16-18 noiembrie 2018. Tot acum cateva zile, Venus a iesit din retrograd si ne bucuram. Acum ne putem vedea linistiti de viata de cuplu, arta, armonie, vegheati de energia buna a lui Venus, dar nu fara sa ne asumam lectiile revizitate si, speram, rezolvate cat timp Venus a fost retrograd…