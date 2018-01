In 2018 vor aparea inca 320.000 mp de birouri in Capitala. Ce se va intampla cu traficul?

Stiri pe aceeasi tema

- Editia din 2018 a Olimpiadei Internationale de Matematica (IMO) va avea loc in Romania, la Cluj-Napoca, in perioada 3-14 iulie, un eveniment la care participa peste 600 de elevi din aproximativ 110 tari.

- Fiecare judet din România va avea, pâna la sfârsitul acestui an, câte doua containere de cautare-salvare în caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

- Suntem in sezonul rece, iar la nivel national numarul bolnavilor de gripa creste cu fiecare zi care trece. Chiar daca in randul oamenilor se mentine o stare foarte tensionata, medicii ne sugereaza ca nu sunt motive sa ne facem griji. In ultimele zile, mii de romani au fost diagnosticati cu infectii…

- Victima este o femeie in varsta de aproximativ 35 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD care incearca sa o resusciteze, potrivit Romania TV. Se pare ca, imediat dupa ce a atacat-o, barbatul si-a pus capat zilelor si a fost gasit…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- Este a treia victima de la inceputul sezonului. 50 de oameni bolnavi de gripa sunt internati numai la Institutul Matei Bals din Capitala si 35 de persoane au fost identificate cu infectii respiratorii acute si gripa, la nivel national, doar in ultimele 24 de ore.

- George Crivac, un roman care, in urma cu 7 ani, a plecat dezamagit din tara ca sa faca neurologie de varf in Germania, a postat, sambata seara, pe Facebook, un mesaj tulburator legat de motivele care i-au scos pe romani in strada. Medicul pitestean, care a creat pe aceeasi retea de socializare un grup…

- Crima derulata in dimineața zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-un apartament din zona Unirii din Capitala, ascunde o poveste ceva mai complicata. Potrivit primelor informații, un italian a ucis un roman in urma unei altercații . Libertatea a aflat insa intreaga poveste din spatele incidentului care…

- Maternitate de roboti la Colegiul National Radu Greceanu din Slatina. 20 de elevi lucreaza de zor la aparatele cu care vor participa la concursurile nationale de anul acesta. Echipa Robotica CNRG a trecut de preselectie si va lua parte, mai intai, la concursul First Tech Challenge. Unul dintre roboti…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Un tanar a fotografiat un obiect luminos pe cerul Focșaniului și ne-a trimis poza. El ne-a rugat sa-i pastram anonimatul și ii respectam, desigur, dorința. Iata mesajul cititorului nostru: „Buna seara! Astazi, in jurul orei 17:15, am observat deasupra unui bloc din spatele gradiniței 18 (langa…

- Fotbalistul formatiei FCSB, Constantin Budescu, a fost desemnat jucatorul anului 2017 in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), eveniment care a avut loc la Hotelul Intercontinental din Capitala.In cadrul galei sindicatului fotbalistilor din Romania, aflata la…

- ♦ Pe parcursul anului trecut s-au semnat circa 25 de tranzactii cu terenuri in valoare de peste 2 mil. euro, respectiv un total de 175 mil. euro si o suprafata cumulata de 100 de hectare, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, terenurile fiind achizitionate…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- ♦ Proiectele dezvoltatorilor arata ca peste 250.000 mp de birouri vor fi gata pana la sfarsitul lui 2018 in Capitala ♦ Bulevardul Unirii si zona Orhideea-Politehnica intra in forta pe piata de birouri.

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Rareș Bogdan…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Marii retaileri au deschis cu 18% mai putine magazine in Romania in 2017, fata de anul anterior, insa asteapta afaceri mai mari, in medie, cu 11,3%, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul viitor vine cu o provocare pentru…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- O veste socanta a zguduit, marti seara, Romania! O tanara a decedat, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata metroului! Criminala se numeste Magdalena Serban si a fost capturata de politisti cateva ore mai tarziu. A

- Cea mai inalta cladire moderna de birouri din Romania, Unirii View, incepe sa prinda conturi in centrul Bucurestiului. Lucrarile avanseaza intr-un ritm sustinut, cladirea urmand sa domine la inceputul lunii viitoare peisajul zonei ultracentrale din Capitala, ajungand la etajul al unsprezecelea si o…

- Marile evenimente ale pietei de spatii de birouri din Capitala in 2017 au fost inaugurarea primelor faze ale proiectelor Timpuri Noi Square (care a deschis un nou pol de business in Capitala, Unirii-Timpuri Noi) si The Bridge (care da startul...

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Narcisa Suciu s-a stabilit in urma cu 10 ani in Finlanda, tara natala a sotului ei, Veikko Miettinen, și foarte rar iși mai face apariția prin Romania. Artista, insa, nu a renunțat la marea sa pasiune, muzica și nu rateaza nicio ocazie sa-și intalneasca fanii. Astfel, cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- Autoarea omorului de la stația de metrou Dristor 1, Magdalena Serban , si-a reclamat de mai multe ori sefa, adminstratorul unei societați comerciale ce deține un ghiosc in Gara de Nord Bucuresti, acuzand-o de discriminare. Surse apropiate anchetei susțin ca Magdalena Serban era nemulțumita de faptul…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a aglomerat, incepand de joi dimineata. S-au format cozi atat la intrarea in Romania cat si la iesire, iar timpii de asteptare pentru control au ajuns si la o ora. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Laura Bondar, ne-a declarat ca aglomeratia…

- Timp de trei zile, romanii care vor sa ii aduca un ultim omagiu Regelui Mihai I o pot face la Palatul Regal din Capitala. Sicriul regelui a fost adus miercuri in tara, slujba de inmormantare urmand sa aiba loc sambata la Curtea de Arges. Pana atunci Sicriul cu trupul neinsufletit al ultimului monarh…

- Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Orașul cetate ascunde multe lucruri necunoscute, iar acesta este prilejul prin care oamenii de cultura ai orașului le pot pune in valoare.

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a sunat la 112 si le-a spus anchetatorilor ca a fost jefuit. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca cineva a batut la usa sa in mijlocul noptii, iar in momentul in care a deschis patru indivizi cu fetele acoperite au intrat in locuinta sa. Dupa ce l-au lovit, barbatii…

- Primarul General, Gabriela Firea, a marturisit jurnalistilor, dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea ca exclude organizarea, in viitorul apropiat, a unui miting PSD in Capitala. "Este doliu national si nu am putea sa ne ocupam acum de organizarea unui…

- Suedezii de la Skanska vor sa inoveze in cladirile de spatii de birouri din Campus 6 pe care le construieste in zona Politehnica din Capitala, prin implementarea unui sistem de receptie virtuala. Acesta va fi prezent in toate proiectele viitoare Skanksa din Romania, iar prin intermediul acestui sistem,…

- "Prin reglementarea pe care o s-o dam in viitorul apropiat reducem acest cost (al tarifului de terminare n.r.). la 0,84 de eurocenți, ceea ce eu sper ca, intr-un final, va duce la o factura mai mica pentru utilizatori. Pana la sfarșitul anului il punem in dezbatere publica și parcurgem toți pași.…

- Odata finalizate lucrarile la podul istoric de peste Tisa din Sighetu Marmatiei se vor ridica restrictiile de circulatie instituite de autoritati la debutul acestor lucrari.Anuntul a fost facut de catre Primaria Sighet, care a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei…

- Moțiunea de cenzura ''PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma'' este un demers care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar, care mai are o urma de conștiința, sa o voteze, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Am considerat o obligație…

- Arbitrul Ovidiu Hațegan și-a inchis contul de facebook, pentru a se proteja de furia fanilor nord-irlandezi. Central FIFA din Arad a devenit inamicul numarul 1 in Irlanda de Nord, dupa ce naționala britanica a ratat calificarea la CM 2018 din cauza penalty-ului eronat acordat Elveției, in manșa tur…

- Traficul rutier va fi restrictionat marti, in Capitala, in zona Arenei Nationale, pentru meciul de fotbal Romania – Olanda.Potrivit Brigazii Rutiere, traficul va fi restrictionat in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, incepand cu ora 10.00, gradual, pana la finalul…

- Un medic din România avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, administrat necorespunzator, poate fi mortal atât adultilor, cât si copiilor.

- Baia mare este noua Capitala a Tineretului din Romania. Ceremonia de decernare a titlului a avut loc sambata, 11 noiembrie, la Gala Tineretului din Romania, in cadrul Summitului Tinerilor. Evenimentul a fost gazduit de Bacau, actuala Capitala a Tineretului din Romania. Iasul a fost finalist al competitiei…

- Traficul rutier va fi blocat, vineri si sâmbata, pe Strada C.F. Robescu, situata în apropierea Pietei Unirii din Capitala, în pentru procesiunea religioasa de la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”, potrivit unui comunicat de presa al Brigazii…

- Gheorghe Falca a participat, marti, in Capitala, la intalnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), la Palatul Victoria. La finalul intalnirii, primarul Aradului a declarat ca nu a fost „convins” de discuțiile pe tema masurilor fiscale,…

- Romania este pe cale sa obtina acordul scris al Guvernului bulgar pentru a efectua intreg dragajul pe senalul Dunarii, astfel incat sa creasca de pana la cinci ori volumul marfurilor transportate pe calea apei, ceea ce ar face atractiv portul maritim Constanta Sud Agigea, a declarat, marti, ministrul…

- Primaria Sectorului 2 intarzie sa elibereze o autrizație de demolare a unui canton al CFR, pentru a finaliza pasajul peste calea ferata. Aceasta ar duce la finalizarea intrarii in Capitala de pe Autostrada București-Ploiești.

- Fostul premier Victor Ponta susține ca situația in care se afla Tarom este semnificativa pentru tot ceea ce se intampla in acest moment in Romania, el subliniind ca aceasta companie a fost "capușata profesionist" și trimisa in faliment. "Tarom este un caz foarte simplu de…