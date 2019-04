Stiri pe aceeasi tema

- ​Românii au cautat în numar mare joburi în IT pe cea mai mare platforma de locuri de munca de la noi, eJobs, în primele 3 luni ale anului 2019, în condițiile în care firmele au, totuși, probleme în a-și gasi candidații potriviți pentru posturile legate de tehnologia…

- Este luna femeilor si perioada in care ne aratam recunostinta pentru colegele, prietenele si rudele noastre. Femeile reprezinta 52% din forța de munca a Romaniei, iar de 8 Martie exista un beneficiu extrasalarial special pentru ele.

- Romanii au accelerat cautarile de joburi in luna februarie, volumul de aplicari pentru un nou job crescand cu 15% comparativ cu luna ianuarie și cu 18% fața de nivelul din aceeași perioada a anului trecut.

- Si anul acesta, angajatorii din turism atrag atentia ca nu gasesc forta de munca pentru afacerile de pe litoralul romanesc. Aceeasi criza a fost si in 2018, cand patronatele s-au plans de un deficit de 5.000 de angajati chiar cu cateva zile inainte de deschiderea sezonului estival.

- Vești excelente din partea Casei Naționale de Pensii! De acum inainte toate persoanele care vor sa se pensioneze, sau care au varsta necesara, au la dispoziție o aplicație care are rolul de a-i ajuta sa afle varsta la care pot intra la pensie.

- Vești uriașe pentru acești angajați romani! Aceștia ar putea avea motive de bucurie in aceasta vara. Potrivit unui proiect,acesta categorie de angajați ar urma sa primeasca, incepand din acest an...Vezi AICI cine sunt romanii care vor avea motive de bucurie și ce ar urma sa primeasca aceștia…

- Desi inceputul de an este in mod traditional usor mai greoi pentru angajatori, volumul de aplicari la joburi este mai mare decat in alte perioade din an, luna ianuarie aducand BestJobs un plus de 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Incepand cu anul 2019, toate tichetele de beneficii extrasalariale din Romania vor putea fi emise pe suport electronic. Asta inseamna ca, pe langa tichetele de masa sau voucherele de vacanta, si tichetele cadou, de cresa si tichetele culturale vor fi...