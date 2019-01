Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 420.000 de turiști au fost prezenți in județul Suceava in anul care tocmai s-a incheiat. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a subliniat ca cifra reprezinta un record absolut. ”Este un record absolut. E o creștere cu 50% fața de 2016”,…

- FOTO – Arhiva Salina Turda a inregistrat anul trecut un numar record de turisti, de aproape 690.000, numarul acestora apropiindu-se de populatia judetului Cluj, care depaseste 730.000 de persoane, transmite Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, vineri, pentru sursa citata, ca…

- Salina Turda a inregistrat anul trecut un numar record de turisti, de aproape 690.000, numarul acestora apropiindu-se de populatia judetului Cluj, care depaseste 730.000 de persoane, informeaza Mediafax.Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, susține ca peste o treime din turisti a provenit…

- Salina Turda a înregistrat anul trecut un numar record de turisti, de aproape 690.000, numarul acestora apropiindu-se de populatia judetului Cluj, care depaseste 730.000 de persoane. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat ca peste o treime din turisti a provenit din strainatate,…

- Un numar record de 2,152 milioane de turisti din lumea intreaga au vizitat in 2018 fostul lagar nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau, cu 50.000 de persoane mai mult decat in 2017, anul precedentului record, se afirma intr-un mesaj publicat vineri pe site-ul muzeului, informeaza AFP. Aproximativ…

- In urma protestelor care au avut loc sambata in Franța, la care au participat aproximativ 136.000 de persoane, au fost reținute 1723 de oameni, dintre care 1220 luați in custodie, au anunțat autoritațile franceze, potrivit cotidianului Le Figaro.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitura pentru…

- Amenintarile cu bomba dintr-o gara si mai multe centre comerciale din Moscova au fost facute de pe un numar de telefon inregistrat in Ucraina, a declarat pentru agentia de presa Tass o sursa din cadrul politiei, citeaza mediafax.ro.

- Replicile cutremurului din weekendul trecut par de neoprit.Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,5, s-a produs duminica dimineata in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de 15 ore. Seismul s-a produs la ora 9.32, la o adancime de 108 kilometri. Cele mai apropiate…