„În 2018, din totalul de 103 sedințe de plen, Dragnea a condus doar șase dar a luat toți banii” „Pe anul 2018, din totalul de 103 sedințe de plen simple și comune, a condus 2 ședințe simple și 4 ședinte comune. Pe anul 2017, din totalul de 114 de ședințe de plen comune și simple, a condus 6 ședințe simple și 8 ședințe comune. Daca facem o socoteala simpla, din totalul de 217 de ședințe, din ultimii doi ani, dl Dragnea și-a exercitat functia de președinte al Camerei, pentru care primește indeminizatie, in doar 20 de ședințe, procentul participarii acestui domn este de 9,2% din totalul ședințelor de conducere efectiva a lucrarilor Parlamentului”, susține Gigel Știrbu intr-un comunicat de presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

