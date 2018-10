In 2018, companiile feroviare britanice s-au scuzat de 420.000

Stiri pe aceeasi tema

- O importantAƒ organizaAie a oamenilor de afaceri din Londra a spus cAƒ majoritatea membrilor ei considerAƒ cAƒ accesul preferenE›ial al cetAƒAenilor europeni A®n Marea Britanie dupAƒ Brexit ar fi benefic pentru afaceri E™i a cerut guvernului sAƒ acorde prioritate acestei chestiuni A®n negocierile cu…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet…

- Presedintele Partidului Conservator din Marea Britanie, Brandon Lewis, i-a cerut marti fostului ministru de externe britanic Boris Johnson sa prezinte scuze dupa afirmatiile sale despre femeile musulmane care poarta burqa, informeaza AFP. Luni, in cotidianul Daily Telegraph, fostul ministru, cunoscut…

- Odata cu cresterea traficului aerian, cererea globala de piloti a explodat in ultimii ani. Companiile aeriene fac mari eforturi sa angajeze piloti pentru a face fata acestei cresteri dar exista o problema: centrele de formare a pilotilor nu pot tine ritmul, fiind depasite de aceasta cerere puternica.…

- Intr-un mesaj extrem de dur, presedintele american l-a avertizat pe omologul sau iranian Hassan Rohani sa ”nu mai ameninte ” in viata lui Statele Unite. ‘Nu mai suntem o tara care va suporta afirmatiile voastre demente despre violenta si moarte. Aveti grija!”, a scris duminica, pe Twitter, Donald Trump.…

- Republicanii conservatori din Congres au criticat companiile de media sociala pentru ceea ce ei acuza a fi practici motivate politic de eliminare de continut, potrivit news.ro. Companiile care opereaza retele de socializare au respins insa aceste acuzatii. Presedintele Comisiei Juridice,…

- Oficiali ai Facebook, YouTube, divizie a grupului Alphabet, si Twitter vor fi audiati in Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor, care vrea sa afle daca aceste companii filtreaza continutul din motive politice, transmite Reuters conform News.ro . Republicanii conservatori din Congres au criticat…

- Jaguar Land Rover, cel mai mare constructor auto britanic, a avertizat ca un Brexit fara conditii favorabile ar costa compania peste 1 miliard de lire sterline anual si ar pune sub semnul intrebarii investitiile pe care compania le are in vedere in Regatul Unit. In ultimii cinci ani JLR a cheltuit…