- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit AGERPRES.11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul a accelerat in luna mai, cand s-au pierdut 5.511 de locuitori, fata de 4.395 in aceeasi luna a anului 2018, in principal din cauza cresterii mortalitatii, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica…

- In luna mai 2019 Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a facut public "Raportul asupra activitatii retelei de medicina legala in anul 2018" . In acest raport, pe langa probleme administrative, sunt prezentate o serie de statistici cu privire la activitatea retelei de medicina legala,…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul , dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii, pana in august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro.Citește…

- Noul recensamant general al populatiei si locuintelor din Romania va avea loc in perioada iulie – noiembrie 2021, iar in prima parte cetatenii isi pot completa singuri, online, formularele de recenzare, potrivit unui proiect legislativ trimis guvernului de Institutul National de Statistica INS).

- Populația școlara în anul școlar/universitar 2018-2019 a fost de 3.54 milioane persoane, în scadere cu peste 31.000 de elevi fața de anul școlar/universitar precedent, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. Aproape jumatate din populația școlara era înscrisa…