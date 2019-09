Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNN, aceasta persoana care lucra pentru americani de cateva decenii avea acces direct la Putin si a furnizat imagini cu documente fotografiate in secret pe biroul presedintelui rus. De asemenea potrivit CNN, acest agent a fost evacuat din Rusia in 2017 de teama ca presedintele american Donald…

- Într-o misiune secreta din 2017, Statele Unite au extras cu succes unul dintre cei mai buni spioni din interiorul guvernului rus, de teama ca președintele Trump și administrația sa sa nu cumva sa expuna sursa, au spus mai mulți oficiali ai administrației Trump pentru CNN. O persoana direct…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Statele Unite se afla in pozitia de a desfasura o noua racheta de croaziera in Romania si Polonia si ca Rusia considera acest lucru o amenintare la care trebuie sa raspunda, informeaza Euractiv.

- Rusii incearca in continuare sa influenteze alegerile americane, avertizeaza directorul FBI Christopher Wray la audieri in Senat. ”Rusii sunt absolut hotarati sa incerce sa se amestece in alegerile noastre”, a declarat Christopher Wray marti, intr-o audiere in Comisia Judiciara din cadrul Senatului.Serviciile…

- Directorul FBI (Federal Bureau of Investigation/Biroul Federal de Investigații), Christopher Wray, susține ca Rusia continua sa reprezinte o amenintare pentru alegerile americane. Anunțul a fost facut astazi, cu mai putin de un an si jumatate inainte de urmatoarele alegeri prezidentiale din Statele…

- Rusia este pregatita sa intensifice dialogul cu Statele Unite in legatura cu dezarmarea si stabilitatea strategica, a declarat, intr-un interviu aparut joi, presedintele rus Vladimir Putin, adaugand ca a discutat aceste chestiuni cu omologul sau american Donald Trump in Japonia, relateaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat convins sâmbata ca nu vor exista sanctiuni americane împotriva Turciei pentru achizitionarea rachetelor rusesti, dupa ce a discutat cu presedintele american Donald Trump în marja summitului G20 la Osaka, în Japonia, transmite…

- Rusia este 'de ani de zile' victima a atacurilor cibernetice americane, a afirmat marti Kremlinul, dupa dezvaluirile facute de publicatia New York Times, potrivit careia Statele Unite si-ar fi intensificat intruziunile informatice in reteaua electrica rusa, informeaza AFP potrivit Agerpres. …