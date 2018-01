In 2006, Carmen Stepan castiga „Dansez pentru Tine” pentru iubitul ei, aflat in scaun cu rotile. E SOCANT insa ce s-a ales de cei 50.000E si cum arata cei doi acum

Stiri pe aceeasi tema

- Caporalul Valentin Ciolan Uta (30 de ani) a fost ranit in Afganistan, in 2015, in urma exploziei unei masini-capcana, intr-o misiune de mentinere a pacii in Kandahar. Acum vorbeste despre misiunea de soldat intr-un razboi care nu e al tarii lui, dar in care a ajuns din datorie.

- Simona Halep arata ca e cea mai buna in lume! A facut senzație la Shenzhen, in China, unde a triumfat, in aceeași zi, in doua finale: la simplu și la dublu, cu Irina Begu.Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, …

- Precipitațiile abundente din China nu au avut mila de finala turneului feminin de la Shenzen, dintre Simona Halep și Katerina Siniakova. Astfel, partida a fost mutata de organizatori de pe Terenul Central intr-o sala. Imediat dupa anunțul oficial care anunța ca partida a fost mutata, in social-media…

- A gasit o geanta cu peste 16.000 de euro si a sunat imediat la Politie. S-a intamplat intr-un bar din judetul Arges, unde o clienta a uitat geanta cu bani, iar chelnerita care a gasit-o a sunat imediat la 112. Nu este pentru prima oara cand in barul respectiv, tranzitat zilnic de sute de clienti, care…

- Andreea Nechita este o tanara in varsta de 25 de ani care demonstreaza in fiecare zi ca viata poate fi traita frumos si cu intensitate chiar daca, din cauza unor probleme din nastere, nu se poate deplasa singura. Tanara este un exemplu de ambitie si motivatie pentru multi, reusind sa isi urmeze visul…

- „Cine poate intelege mai bine suferinta decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reusit sa promveze in acest an examenul de rezidentiat si a dovedit tuturor ca visele pot deveni realitate.

- „Cine poate ințelege mai mult suferința, decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reușit sa promoveze in acest an examenul de rezidențiat și a dovedit ca orice vis poate fi realizabil, chiar daca viața te-a pus la grele incercari

- Afaceristul din Gorj a avut o invoire de cinci zile de Craciun. Inca din data de 23, el a putut sa mearga acasa, sa fie alaturi de Valentina. Timpul a trecut rapid, iar astazi fostul acționar de la Dinamo s-a prezentat la Poliția Voluntari, pentru ca apoi sa ia drumul Jilavei. Aflat la inchisoare…

- O femeie impreuna cu fiul ei, care se afla in scaun cu rotile, a stat ore intregi, in frig, in fata vilei lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, asteptandu-l sa vorbeasca cu el. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera…

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Monica Tatoiu a suferit o interventie chirurgicala la sold, in urma unei fracturi puternice. Femeia de afaceri a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a fost externata chiar in Ajunul Craciunului, dar a parasit spitalul…

- De Craciun, cele mai mari dorinte ale unui baiat de 14 de ani din Gorj au fost un scaun cu rotile si un smartphone. Mosul i-a indeplinit visul, iar la sacul lui au contribuit pompierii din judet si o mama cu suflet.

- O angajata CEC a furat peste 1 milion de euro. Ulterior, femeia i-a donat Bisericii și saracilor. Femeia a și-a justificat fapta: a vrut sa se razbune pe banca. Aceasta a primit condamnare la 3 ani de inchisoare cu executare pentru delapidare, informeaza alba24.ro. Femeia a declarat in fața…

- Rebecca Batchelor, în vârsta de 21 de ani, este o fosta majoreta din Marea Britanie, a folosit zeci de mii de lire sterline furate de iubitul ei de la pensionari vulnerabili. Fosta majoreta, care a fost pusa pe liber pentru ca atragea prea mult atenția sportivilor, cheltuia…

- Diana Dobre este o tanara de 23 de ani din judetul Buzau care sufera de distrofie musculara, din cauza careia tanara necesita sprijin permanent din partea familiei si al celor dragi. A absolvit Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau, fiind numita sefa de promotie a generatiei 2009-2013.

- Bianca Dragușanu a asistat la o discuție intre colegi, la redacția postului de televiziune la care lucreaza. Ce a auzit nu a fost tocmai pe placul ei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , este foarte radicala atunci cand vine vorba despre bani intr-o…

- Serviciul de Informații din Germania (BFV)a facut publice detaliile mai multor utilizatori ai rețelelor de socializare despre care se crede ca sunt conturi false ale serviciilor de informații chineze. Scopul acestora este de a strange informații personale despre oficialii și politicienii germani.

- Un accident mortal s-a produs la Zanesti, judetul Neamt. Un barbat a fost lovit de o masina la volanul careia era un fost concurent al emisiunii „Dansez pentru tine”. Mai mult, pasager in autoturism era si Petrisor Ruge, partenerul de dans al Andreei Balan si fost castigator al aceluiasi show.

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- Caprioara adoptata de doi soți in scaun cu rotile din Targu Neamt. Georgiana și Neculai Manescu, doi soți din Targu Neamț, ambii aflați in scaun cu rotile au adoptat un pui de caprioara, in primavara lui 2017. De fapt, animalul a intrat in viața lor, ei au acceptat-o și atfel s-a nascut o frumoasa poveste…

- Piesa care o trezeste din somn si care o ridica de pe scaun pe Delia este "LEMON" de la Rihanna si N.E.R.D.. Morar si Buzdugan nu s-au putut abtine si i-au pus melodia in direct la ZU. Ce a iesit? NEBUNIIEEE!!!

- Doarme in pat, se uita la televizor, mananca lapte cu biberonul si se alinta toata ziua. Nu este vorba despre un copil ci despre o caprioara botezata Pitzi. In primavara acestui an, animalul slabit si-a gasit adapost intr-o gospodarie din Targu Neamt.

- ”O alta gradinița de copii care a beneficiat de sprijin din partea Fundației de Binefacere ”Din Suflet” este cea din localitatea Petrești, raionul Ungheni. La apelul administrației și al parinților, cu sprijinul Fundației de binefacere a Primei Doamne Galina Dodon, la gradinița a fost amenajat un teren…

- BERBEC In aceasta saptamana ai mari sanse de a primi o mostenire. Nu trebuie decat sa fii atenta ca oportunitatea sa nu treaca pe langa tine, iar atunci cand o prinzi, sa ai grija ce semnezi! Atunci cand vine vorba de documente importante, e necesar sa ceri sfatul unei persoane competente…

- Un barbat care se pretindea invalid si apela la mila publicului, dintr-un scaun cu rotile, a reusit sa fure bicicleta unui localnic si sa fuga cu ea. Politistii au depus eforturi mari pentru a-l prinde.

- Administratia de la Beijing a declarat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea intre Partidul Muncitoresc si Partidul Comunist Chinez, relateaza Associated Press News. Song Tao, presedintele Departamentului International al…

- BERBEC Lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori sau cum ar trebui pentru tine pe plan sentimental. Saptamana aceasta va fi tensionata in raport cu partenerul tau de viata sau cu intreaga familie dupa caz. Sunt nemultumiri care s-au strans si carora nu le dati drumul, insa odata ce veti comunica…

- Celebrul rockstar Marilyn Manson nu este intr-o forma buna. Dupa ce a suferit un accident pe scena in luna octombrie, vocalistul in varsta de 48 de ani a ramas in scaun cu rotile și are nevoie de ajutor pentru a se deplasa. Cele mai noi imagini cu el, surprinse pe aeroportul din Los Angeles, sunt de-a…

- In anul 2006 debuta pe Pro TV ediția a doua a emisiunii “Dansez pentru tine”, ediție care a fost caștigata de Carmen Stepan, in echipa cu Victor Slav. Tanara Carmen, pe atunci in varsta de 25 de ani, lupta pentru un vis mareț, acela de a-și vedea iubitul, pe Dani Boariu, mergand din nou. Acesta se afla…

- Primarul Emil Boc a explicat ca ”țopaiala fiscala” va prejudicia bugetul local al municipiului Cluj-Napoca cu zeci de milioane de euro. ”De unde rezulta aceasta diminuare. Astazi, fiecare salariat platește la stat o cota unica de 16%. I se reține…

- Cu sprijinul a numerosi oameni inimosi din intreaga tara, Liliana Cercel, femeia din Vatra Dornei care de 20 de ani este imobilizata intr-un scaun cu rotile, in urma unui accident, si-a vazut visul implinit.Recent, Liliana s-a mutat intr-o casa noua, de unde poate iesi afara cand vrea, fara sa fie ...

- Catalin Botezatu este un barbat sigur pe el, iar asta il face sa poata privi cu obiectivitate relatia fostei lui iubite, Bianca Dragusanu, cu actualul ei partener, Victor Slav. Designerul a vorbit deschis si a dezvaluit ce crede despre prezentatorul TV.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum reacționeaza partenerul ei de viața, Victor Slav, atunci cand este asaltat de admiratoare. Bianca Dragușanu formeaza un cuplu, in viața de zi cu zi, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care recent a ramas fara permis de conducere . Cei doi, care lucreaza…

- Partenerul de viata are o influenta uriasa asupra modului in care mananci, chiar daca pare greu de crezut.Ai putea merge la supermarket avand cele mai bune intentii, dar daca partenerul tau care iubeste mancare nesanatoasa te insoteste, te-ai putea trezi ca pui prajituri

- Banii curg garla in China! Fiecare fotbalist al echipei Meizhou Techand a primit cate 3,25 de milioane de euro pentru promovare in liga a doua valorica a Campionatului Chinei.Meizhou s-a impus cu 3-1 in dubla mansa a play-off-ului cu formatia Shenzhen Ledman.

- Dan Petrescu a ajuns la concluzia ca în ziua de azi fotbalistul joaca altfel de bani. Petrescu a vorbit într-un interviu cu Andreea Esca despre perioada de la Kuban, dar și de exemplul din China: ”Nu ai cum sa antrenezi fotbalistii care nu-si…

- Partenerul/a nu doar ca a gasit pe alcineva, insa povestea a inceput cu mult timp in urma in vreme ce tu puteai jura cu mana pe inima, ca iubita/iubitul iti este fidel(a) pana in panzele albe. Insa cum ai putea sa nu mai fii orb/oarba data viitoare si sa stii cum sa citesti semnele care indica infidelitatea…

- Nu puțini sunt cei care muncesc și in zi de duminica. Parintele Cleopa explica ce ar trebui sa facem cu banii caștigați intr-o astfel de zi. Pe numele de mirean Constantin Ilie, parintele Cleopa s-a nascut pe 10 aprilie 1912 in județul Botoșani și a fost arhimandrit și stareț la Manastirea Sihastria,…

- Se pare ca a rasarit soarele și in viața lui Mihaița Neșu, fostul fotbalist imobilizat intr-un scaun cu rotile. Dupa dezamagiri, multa durere, suferința și singuratate, in viața lui a aparut o femeie cu totul și cu totul deosebita. Maria, caci așa o cheama, ii este aproape lui Mihai in orice situație,…

- Madalin Ionescu si sotia lui, Cristina Siscanu, si-au indeplinit cel mai mare vis: acela de a deveni parinti! Cristina a reusit sa o aduca pe lume pe Petra, dupa ce a trecut prin momente foarte dificile in timpul sarcinii.

- Lipsa spatiilor destinate serviciilor publice a determinat autoritatile Capitalei sa mute mai multe sedii in incinta mall-urilor, astfel ca, in loc de magazine, pot fi gasite Serviciul de Pasapoarte, Biroul de evidenta populatiei sau chiar sediul unei primarii. Spatii generoase, conditii…

- Spatii generoase, conditii pe care nu le intalnesti la un ghiseu clasic si program de lucru pe masura nevoilor oamenilor. Asta promit institutiile care s-au relocat si acum ofera servicii bucurestenilor din incinta centrelor comerciale. Prima institutie care a deschis un sediul intr-un mall…

- Madalin Ionescu s-a pozat alaturi de un tanar in scaun cu rotile, in cadrul uni eveniment ce a avut loc zilele trecute. Acesta a scris un mesaj emoționant in dreptul fotografiei. Madalin Ionescu a fost impresionat de povestea lui Mihnea, un tanar special, care in ciuda problemelor, nu și-a pierdut zambetul…

- Municipalitatea anunta modificari de trasee, un nou sistem de taxare, iar timpul pana la sosirea autobuzelor, tramvaielor si a troleibuzelor va fi anuntat in timp real pe panouri electronice montate in statii. Scopul final este dublu: cresterea gradului de confort al pasagerilor, dar si reducerea drastica…

- Un om de afaceri chinez a reprodus în cladirea fabricii sale interiorul fostei reședințe a regilor Franței și a instalat acolo figuri din ceara ale unor celebritați. Scopul proiectului este de a face arta occidentala accesibila pentru publicul larg din China.