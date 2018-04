Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a inaugurat, astazi, ruta directa Bacau – Bucuresti, zborurile fiind operate in zilele de miercuri, vineri si duminica. „Aceasta ruta reprezinta un pas important in parteneriatul pe care Blue Air il are cu Aeroportul Bacau, care va…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul Romaniei ca va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otravit la Londra. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a…

- 14 țari membre ale Uniunii Europene, intre care și Romania, au decis sa expulzeze diplomați ruși. Potrivit presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, masura se inscrie in raspunsul coordonat al statelor membre la otravirea, pe teritoriul britanic, a fostului spion rus, Serghei Skripal, incident…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache – discuții privind o posibila infrațire intre Washington și Sectorul 1 Educația și infrastructura, alte subiecte abordate in cadrul intalnirii cu doamna viceprimar al orașului Washington, Ahnna Smith In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Nascut pe 12 iulie 1981, satul Bilicenii Vechi, r. Sângerei. Este absolvent al Facultații de Limbi și Literaturi Straine a Universitații de Stat "Alecu Russo" din Balți. Și-a continuat studiile cu un masterat interdisciplinar în științe sociale - istorie, antropoligie, științe…