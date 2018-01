Stiri pe aceeasi tema

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul...

- Dupa ce PSD a pus România într-o postura extrem de rușinoasa pe scena relațiilor externe prin ofensa fara precedent adusa premierului Japoniei - care a gasit Guvernul "închis" în ziua vizitei la București - acum

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat miercuri ca vizita premierului Japoniei in Romania va avea efecte benefice, chiar daca a fost "o situatie, in unele privinte, stanjenitoare", informeaza agerpres.ro. "Sunt evenimente imprevizibile si sunt convins ca prim-ministrul Japoniei…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Primul ministru Shinzo Abe a vizitat marți Romania, poposind și la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, din București. Acolo, oficialul s-a aratat impresionat de o casa țaraneasca din Bistrița-Nasaud.

- Soția premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat &"enorm de impresionata&", marți seara, de cultivarea, în România, a unei stravechi tradiții nipone precum ceremonia ceaiului și a promis ca odata ajunsa în țara sa

- Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica in Romania - doar pentru a afla ca omologul sau nu a fost acolo pentru a-l intampina. Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit:…

- Guvernul a anulat ceremonia oficiala de primire a lui Shinzo Abe, primul premier al Japoniei care a vizitat Romania. Abe avea programta o intalnire cu Mihai Tudose, insa, cu o seara inainte, PSD si-a trantit pentru a doua oara premierul. Iar Tudose, in semn de razbunare, n-a vrut sa asigure interimarul,…

- El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit la guvern, care "a inteles foarte bine situatia si a recunoscut ca se intamlpla si in alte tari schimbari intempestive de Guvern". Teodor Melescanu a aratat ca vizita in Romania a premierului Japoniei este una istorica, fiind…

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul 'Ion…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Vizita in Romania a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a fost afectata de criza politica de la Bucuresti, comenteaza postul Euronews, notand ca liderul japonez nu s-a putut intalni cu premierul roman, dat fiind ca acesta din urma a demisionat.

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat marti ca premierul Japoniei ar putea privi „ca pe un afront” faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, dupa demisia primului-ministru Mihai Tudose.

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe. Oficialul trebuia sa fie întâmpinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, însa acesta din urma si-a delegat atributiile catre…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, potrivit Romania TV. Oficialul trebuia sa fie intampinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, insa acesta din urma si-a delegat atributiile…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei.Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- Handbalista Cristina Neagu a fost aleasa jucatoarea Europei in 2017 prin voturile fanilor, intr-un sondaj al forului continental de profil (EHF). Aproape 30.000 de voturi s-au inregistrat pentru Neagu, dar si alte handbaliste, precum Katarina Bulatovici, Anita Gorbicz sau Nora Mork.Noua handbaliste…

- CV-ul lui Rudic este impresionant. Sarbul nu este strain de Liga Zimbrilor, unde a activat atat ca jucator, cat și ca antrenor. El a avut un prim contact cu intrecerea handbalistica din Romania in 2005, cand a semnat cu Steaua, club cu care a devenit campion in 2008 și a participat la Liga Campionilor. …

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Doua femei au anuntat astazi autoritatile romane precum ca au fost amenintate la metrou de o persoana necunoscuta. Prima sesizare a fost facuta la ora 10:00, o femeie reclamand ca a fost amenintata la statia de metrou Unirii 2. Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou,…

- „Sportul creeaza modele, Romania are nevoie de modele. Avem obligația, impreuna, sa dam incredere campionilor de maine”, declara atunci ministrul. Marius Dunca a precizat ca acest program va fi dezvoltat in școli, licee și universitați, prin participarea sportivilor de performanța,…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- "Am facut deja progrese semnificative de la inceputul negocierilor asupra chestiunilor legate de plecarea Regatului Unit din Uniune. Am oferit asigurari cetatenilor UE care traiesc in Marea Britanie. Dorim ca oamenii sa ramana, impreuna cu familiile lor, pe teritoriul britanic. La momentul acesta,…

- "Din prima zi in care am preluat mandatul, tot ce auziti este scuza falsa a Partidului Democrat pentru pierderea alegerilor, Rusia, Rusia, Rusia. In ciuda acestui fapt, am reusit sa aduc economia in plina expansiune si am facut mai multe decat oricare alt presedinte in primele zece luni. Sa facem…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a amintit celor peste 1.000 de simpatizanti ai partidului adunati la Palatul Parlamentului de promisiunile nerespectate ale PSD, afirmand ca „au ajuns sa fie la putere oameni fara caracter, cinste, onoare, respect, fara frica de Dumnezeu”, Cosa Nostra, un…

- Meteorologii au anuntat cand cade prima ninsoare in Bucuresti. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cand vor cadea primii fulgi in Capitala. Mihai Timu, meteorolog ANM, ca vremea se va schimba in zilele ce urmeaza. Un val de aer rece dinspre Oceanul Arctic a patruns in Europa și va atinge…

- Universitatea Politehnica din București (UPB) are cele mai mari performanțe academice din țara, conform unuia dintre cele mai cunoscute sisteme de ierarhizare academica din lume - University Ranking by Academic Performance (URAP).

- De șapte ani incoace, instituțiile de invațamant din Romania avanseaza incet, dar sigur, in topul URAP – Clasamentul Universitaților in funcție de performanța academica. Universitatea Politehnica din București și UMF Carol Davila au urcat sute de locuri in cei șapte ani de cand se face clasamentul.…

- Estonia este povestea de succes a Europei de est la capitolele tehnologie și digitalizare. ,,In țara noastra, doar trei lucruri nu se pot face online: sa te casatorești, sa divorțezi și sa vinzi imobile”, a declarat fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, intr-un interviu acordat Libertatea.…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti este cea mai performanta institutie de învatamânt superior din România, potrivit unui sistem de ierarhizare international, care a luat în calcul atât rezultatele stiintifice