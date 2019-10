Stiri pe aceeasi tema

Expozițiile chinologice realizate in fiecare an in zona noastra pe stadionul de la Viișoara se muta in acest an la Salina Equines.

Primaria Municipiului Campia Turzii, in parteneriat cu Asociația Slow Food Turda organizeaza vineri, 4 octombrie 2019, cu incepere de la ora 14:00, in Piața Tricolorului, un eveniment...

Organizația Femeilor Liberale din Campia Turzii va invita azi la evenimentul "Cancerul nu are culoare politica", cu ocazia zilei de conștientizare a importanței depistarii precoce a cancerului de san.

In week-endul trecut, un bloc din zona Micro 3 a fost animat de o nunta "pa sistem", cu tot tacamul: nuntași dansand in fața blocului, vecini gura-casca, boxe cat mai mari scoase in fața blocului și,...

Consilierii locali din Campia Turzii au aprobat colaborarea intre Municipiul Campia Turzii și Asociația StudCoop Slow Food Turda in vederea organizarii unui eveniment caritabil in data de 4 octombrie...

Este bezna in cartierul Turda Noua, de circa 15 minute. Rețeaua electrica a "cazut", iar oamenii nu știu ce s-a intamplat, pentru ca la Electrica nu raspunde nimeni.

Targul CONTEX- „Moda si Tradiții" a revenit la Casa Tineretului, cu cele mai noi colectii de toamna! Incepand de miercuri și pana duminica, 29 septembrie, Targul CONTEX va așteapta zilnic, intre orele 10.00 – 19.00, la Casa Tineretului. Aici gasiti cele mai noi modele, la prețuri de producatori sau…

Copiii din catunele izolate ale Muntilor Apuseni au fost sambata, 13 iulie, invitatii speciali ai Caravanei pediatrice, prima actiune organizata de Asociatia CERT-Transilvania in colaborare cu...