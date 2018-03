Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Aparare al SUA a acuzat Rusia de implicare in crimele regimului Assad in Siria și invita Kremlinul ca in loc sa distraga atenția lumii cu declarații false despre intențiile Pentagonului, sa ajute la atenuarea crizei umanitare din Gouta de Est. Astfel a raspuns reprezentantul Pentagonului …

- Pretul metalului a crescut de patru ori in ultimii doi ani. Cresterea preturilor survine in conditiile in care producatorii auto incearca sa-si asigure stocuri pe termen lung de cobalt pentru utilizarea in baterii reincarcabile.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, printr-un mesaj transmis in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine" organizata de Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, ca in perioada urmatoare va fi supus dezbaterii publice "proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana"."In…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca in…

- Cel mai mare targ de nunti din Dobrogea, organizat de Ghidul Miresei, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Navigatie Constanta, va avea loc weekendul acesta, 9ndash;11 martie, la Pavilionul Expozitional Constanta Potrivit reprezentantilor CCINA, nunta perfecta poate fi organizata intr o…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Leontopodium nivale, cunoscuta popular sub numele Floare de colț, este sarbatorita astazi de Google printr-un doodle. Motivul? Cuvantul „edelweiss” (in limba germana și engleza) a fost descoperit pentru prima data in scris pe 5 martie 1784. Imaginea pentru Doodle a fost creata de artista germana Rita…

- Adrian Mutu, fostul manager general de la Dinamo, continua sa se intereseze de soarta fostei echipe și chiar a purtat o scurta discuție cu Florin Bratu in momentul in care acesta a preluat funcția de antrenor al "cainilor". "Poate daca venea (n.r. Florin Bratu) ceva mai devreme acum nu mai vorbeam de…

- ♦ Bancile europene au platit 125 mld. dolari in 2017 catre autoritatile bancare americane. Marile banci americane si europene au platit nu mai putin de 345 miliarde de dolari sub forma de penalitati financiare in perioada 2009-2017, potrivit Les Echos. Cea mai mare parte din aceasta…

- Procesul fostei conduceri a Partidului Comunist i-a țintuit pe romani in fața televizoarele la inceputul anilor ’90. Deși procesele au nascut pasiuni și dezbateri aprinse, romanii fiind atunci in situația de a dori pedepse cat mai grele, o data cu trecerea timpului lucrurile au inceput sa fie analizate…

- Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a vorbit miercuri, la bilantul DNA, despre perioada de criza prin care trece justitia din Romania. "Desi suntem la un moment de bilant, cand se spun vorbe frumoase si se exprima aprecieri, nu putem sa nu recunoastem ca Justitia in general si mai ales parchetele trec…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de temperaturi scazute, ninsori abundente si viscolite,pentru urmatoarea perioada de timp, Directia de Sanatate Publica Prahova roaga populatia sa ia considerare urmatoarele recomandari: 1. Evitarea deplasarilor in spatii deschise si expunerea la frig, iar in cazul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…

- Guvernul Dancila pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care primarii localitatilor si comunelor din Romania pot lua cu imprumut din banii obtinut de stat din privatizari. Motivul? "Bugetul de stat și fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanțare al autoritaților administrației…

- Vremea se raceste accentuat in acest sfarsit de saptamana, pentru ca prima jumatate a saptamanii viitoare sa aduca – pe langa temperaturi foarte scazute – si ninsori, care pot deveni abundente. Valul de frig va intra in tara sambata, prin Nord-Vest si Nord, se va extinde duminica in regiunile centrale,…

- Horoscop saptamanal Minerva 25 februarie – 3 martie 2018 INTEGRAL pentru fiecare zodieBERBEC: Este inceputul unei perioade de succes care va dura pana la jumatatea lui martie! Oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de ei pentru bani sau succes. Sa fie atenți…

- Mulți dintre studenți sint nevoiti sa locuiasca in perioada de facultate, intr-un camin. Unora, aceasta perioada le trezeste amintiri placute, iar altora – nu tocmai. Oricum, pentru toti este o prima experienta de viata independenta. In acest articol, am decis sa va aratam in ce conditii traiesc studentii…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.

- Un barbat din Rusia a declarat ieri ca a fost arestat de autoritatile de la Moscova dupa ce cu scurt timp in urma acesta le-a povestit jurnalistilor americani despre munca pe care a depus-o la o „fabrica de troli”, scrie The Hill.

- Fetita in varsta de 13 ani care a facut transplantul de ceule stem in Italia, Roxana Isac, se afla in momentul de fata in perioada de recuperare dupa transplant, astazi fiind cea de-a zecea zi. Medicii de la Spitalul Bambino Gesu din Roma au transmis parintilor ca au inceput sa fie produse celulele…

- Potrivit celei mai recente actualizari a listei de obiective de investiții și sume alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare – Etapa a II-a, pentru perioada 2017-2020 (varianta din 17 ianuarie 2018) – pentru Județul Hunedoara au fost selectate nu mai puțin de 223 de obiective…

- Dupa ce anunțase ca se va retrage din televiziune, in urma unor probleme de sanatate, Adriana Bahmuțeanu și-a surprins fanii printr-o apariție in cadrul emisiunii „Acces Direct”, de pe Antena 1.

- Incurcate sunt caile tranzacțiilor in Romania, dar parca ceea ce s-a intamplat de-a lungul anilor cu operatorul aerian Blue Air depașește orice limita. PUTEREA a aflat cum, in 2013, sub ochii unei banci și ai Fiscului, fondul de comerț a fost transferat, pe o suma derizorie, intre doua companii controlate…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, miercuri, confirmarea virusului gripal la alti doi pacienti care au decedat. Unul dintre ei este din Capitala.

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Primaria Pitesti a stabilit perioada de desfasurare a editiei din acest an a Simfoniei Lalelelor, cea mai importanta manifestare din municipiu. Conform autoritatilor locale, Simfonia va avea loc in perioada 20-22 aprilie 2018. Se ...

- Stralucesc la propriu? Trebuie sa fie sclipiciul inestetic de pe haine, nicidecum acea seninatate care se vede pe chipul unei gravide. Pentru ca aceste vedete au pus mult prea mult accent pe propria comoditate și au uitat complet de felul in care aratau. Adriana Lima Cine o fi oare doamna din imagine?…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, susține ca Romania va primi, in perioada 2018 – 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. ”Aceasta hotarare este luata conform cotei de relocare stabilita prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiatilor din…

- Actorul american Mickey Jones a murit la varsta de 76 de ani, in urma unor probleme de sanatate. Barbatul fusese internat in spital de mai multe ori, in ultimele saptamani. Mickey Jones a jucat in seriale difuzate si in Romania, care au fost repede indragite: MASH, Entourage si Bones. De asemenea,…

- Anca Turcasiu a fost, impreuna cu sotul ei Cristian, intr-o vacanta in America de Sud. Prezenta in cadrul emisiunii Agentia Vip, vedeta a povestit cum a decurs perioada de relaxare. Ea a declarat, printre altele, ca perioada de o luna reprezinta sigura data cand poate sa se relaxeye in mod complet.

- Veste buna pentru prahovenii care doresc sa obtina permisul de conducator auto! Dupa ce au suplimentat numarul de examinatori, autoritatile anunta ca perioada de asteptare dintre proba scrisa si cea practica, ajunsa la un moment dat la vreo cinci luni, a fost injumatatita. In momentul de fata, la serviciul…

- SENTINTA…Un barladean prins de politistii de la Rutiera fara permis la volan a fost condamnat la 10 luni de inchisoare. Pentru Constantin Albu Ionut pedeapsa este cu atat mai grea cu cat magistratii au decis suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de incercare de doi ani, perioada in care…

- Tot globul este cu ochii pe intalnirea dintre inalți demnitari din Coreea de Nord și Coreea de Sud. Chiar daca vizita demnitarului nord-coreean survine in contextual Jocurilor Olimpice, specialiștii spera ca acest pas o sa duca la ameliorarea tensiunilor din zona.

- Anul acesta este prima data cand absolventii de liceu sustin probele de competente in luna februarie, spre deosebire de anii trecuti, cand erau sustinute in vara, impreuna cu probele scrise. Acestea vor debuta in 12 februarie. De asemenea, in 2018, simularea examenelor se va desfasura, la…

- Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat joi, referitor la faptul ca acuzatiile din dosarele Microsoft au fost clasate, ca vrea sa uite acea perioada, deoarece era „penal” si nu stia de ce, adaugand ca sustinerea colegilor sai a tinut-o la suprafata. "Mi-e foarte…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania a trimis un mesaj Guvernului Dancila. Ureaza succes noului Cabinet, dar se arata ingrijorat ca intr-un singur an s-au schimbat trei guverne si spune ca este nevoie de stabilitate. Ambasadorul a adaugat ca doreste sa aiba o intalnire cu premierul Viorica…

- Interesul romanilor din Transilvania, Valahia si Moldova fata de Dobrogea exista dinaintea urcarii lui Alexandru Ioan Cuza pe tronul celor doua tari romane devenite una. Mai aproape de evenimentele la care ne oprim, Dobrogea intra in programele unionistilor craioveni inca din 1857. In 1848, un invatator,…

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat, luni, ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat, vineri, ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune, informeaza...

- Politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes au retinut 4 tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din societati comerciale cu un prejudiciu total de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. La data de 23 ianuarie 2017, politistii Sectiei…

- Celine Dion trece de doi ani printr-o perioada foarte grea și se pare ca problemele indragitei artiste nu par sa se sfarșeasca prea curand. Dupa decesul soțului sau, Rene Angelil, care a parasit-o in ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crancene cu cancerul, urmat la doar cateva zile de decesul fratelui…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au absolvit orice forma de invațamant, chiar și o școala speciala, primesc o prima de insertie a carei valoare este stabilita in prezent la 1.500 lei, daca se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in cel mult 60 de zile de la absolvire…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- La nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) se afla in derulare organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Economice Campina. Perioada de depunere a dosarelor s-a incheiat, iar pe 29 ianuarie 2018 va avea loc proba scrisa. Un singur…

- Compania de salubritate PRVAL va avea urmatorul program de colectare a deseurilor menajere in perioada sarbatorilor: De pe strazile programate pentru colectare in ziua de LUNI(25 decembrie 2017) deșeurile se