Imputernicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru Imigrare si Minoritati, dr. Bernd Fabritus, a afirmat vineri ca atacurile la adresa minoritatii nationale a germanilor din Romania au ajuns la un nivel care nu poate fi acceptat si a mentionat ca "in urma densitatii acestor atacuri", Consiliul Europei ar putea "decide o monitorizare speciala". "Imi face deosebita placere sa constat ca Romania are un sistem de protectie a minoritatilor exemplar in Europa. In schimb, este foarte trist sa constat ca practica, in viata cotidiana din Romania, pare sa fie alta. Atacurile inacceptabile la adresa minoritatii…