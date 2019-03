Împuşcături la Utrecht, sunt mai multe victime. Un bărbat a deschis focul în tramvai Piata 24 Octombrie, din apropierea centrului orasului, a fost complet inchisa, iar la fata locului sunt prezenti mai multi politisti ce poarta veste anti-glont. Se vorbeste de mai multe persoane care au suferit rani grave. Incidentul a avut loc la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei). Mai multe surse de informare olandeze afirma ca atacatorul ar fi fugit de la locul faptei. Mai multe elicoptere medicale au ajuns la fata locului, dar inca nu este clar cate persoane au fost duse la spital. Vom reveni cu amanunte. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

