- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata intr-o sinagoga din regiunea San Diego, in sudul Californiei, potrivit autoritatilor locale care au anuntat, de asemenea, arestarea unui individ, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Un barbat a fost arestat pentru interogatoriu…

- Horatio Sala, tatal fotbalistului argentinian mort intr-un accident aviatic in urma cu trei luni, a suferit un atac de cord și a incetat din viața, joi. Vestea privind a doua tragedie din familia Sala a fost confirmata de poliția locala, scrie Mirror. Potrivit acestora, barbatul in varsta de 58 de ani…

- O persoana a murit si cinci au fost ranite, una fiind incarcerata, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o strada din Baile Govora, judetul Valcea. Din primele informatii se pare ca una dintre masini ar fi patruns pe contrasens.

- ISU Timis a anuntat, marti, ca un accident rutier s-a produs in satul Sudrias, fiind implicate un autobuz in care se aflau 20 de persoane si un autoturism. Din primele informatii, o persoana din autoturism a decedat, iar cinci persoane din autocar au fost ranite. "In urma accidentului rutier, o persoana…

- Moartea nu l-a impiedicat pe un gradinar din Germania sa se razbune. Omul a murit saptamana trecuta, iar de atunci, in mica localitate din vestul tarii se intampla lucruri scoase parca din filmele horror.

- Un barbat a murit si doua femei au fost ranite, dupa ce mai multe capcane explozive au fost instalate de catre un gradinar, inainte ca acesta sa moara, pentru a se razbuna pe cunostinte sau clienti, scrie Sky News.

Un barbat a murit in urma unui accident rutier produs joi dupa amiaza, pe DN65, la Jitaru, intre o autoutilitara si un tir, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit agerpres.ro.

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa-amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu...