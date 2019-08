Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Mangalia au fost impușcați cu o arma de vanatoare, dupa ce au intrat peste o alta persoana in casa. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, victimele il cunoșteau pe agresor. Cei doi barbați au intrat peste acesta in casa, unde a izbucnit un conflict. Barbatul i-a impușcat apoi…

- O persoana a murit, iar alta a suferit arsuri, in satul Popeni, dupa ce au fost lovite de trasnet, vineri, in timpul furtunii care s-a abatut peste județul Vaslui. In Barlad pompierii intervin pentru evacuarea a trei persoane dintr-o mașina blocata de ape, intr-o zona inundata, potrivit Mediafax.Pompierii…

- Un accident infiorator a avut loc, vineri, pe drumul național 1C, intre localitațile Turulung și Dragușeni din județul Satu Mare. Un barbat a murit și un altul e grav ranit, dupa ce o autoutilitara de intreținut acostamentul drumurilor și un autocamion s-au ciocnit violent. Din primele informații, șoferul…

- Plan rosu de interventie, carambol cu sase masini. 19 persoane implicate in accident. Un barbat a murit pe loc. 16 ambulante au acordat ajutor. FOTO si VIDEO Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de peste 200 de politisti, cu ajutorul unor elicoptere și cu drone, dupa ce a ucis un barbat, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Imediat dupa incident, a mai ranit alte cinci persoane, aparent la intamplare și fara nici un motiv.…

- Un baiat de 16 ani din Arad a murit la spital, in noaptea de luni spre marti, dupa ce a traversat o strada din municipiu prin loc nepermis si in fuga, fiind lovit de un autoturism, potrivit Agerpres. Accidentul a avut loc aproape de miezul noptii, intr-o intersectie din cartierul Bujac.Citește…

- Incidentul a avut loc in sectorul 2 al Capitalei, in zona Piata Iancului / Vatra Luminoasa. “Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 8 Politie un barbat a utilizat o arma, din primele date cu bile si a ranit un alt barbat. Agresorul a fost imobilizat de catre un trecator. https://www.romaniatv.net/impuscaturi-in-bucuresti-sambata-seara-un-barbat-a-fost-ranit-agresorul-a-fost-imbilizat-de-un-trecator_477689.html

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a lovit un autobuz STB care circula din sens opus. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți. https://www.romaniatv.net/accident-grav-in-capitala-un-barbat-a-murit-dupa-ce-a-lovit-cu-masina-un-autobuz-stb-doi-pasageri-din-autobuz-sunt-raniti_477340.html