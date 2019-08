Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, cu o autotutilitara, peste 220 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 14.08.2019, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat, in zona de competenta, un cetațean din Turcia care a incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania... The post Un turc care incerca sa ajunga fraudulos in Occident a fost prins in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Tinerii isi exersau tinta cu cele doua arme in dreptul unui bloc de locuinte, iar impuscaturile se auzeau de la distanta destul de mare, a explicat pentru opiniatimisoarei.ro un martor care a reusit sa si filmeze pentru cateva momente. Politia s-a autosesizat Politistii au descins…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale si criminalisti, au efectuat, luni, 5 august, perchezitii domiciliare la doua persoane, din Baleni Sarbi, banuite de savarsirea infractiunii de camata.

- Anchetatorii din Romania au fost impiedicați sa intre in casa barbatului care acum este audiat pentru mai multe crime in județul Olt. Dupa ce STS nu a reușit sa identifice locația din care a cerut ajutor una din fetele ucise, oamenii legii au indentificat casa suspectului cu ajutorul unui martor…

- Un tanar a decis sa plece intr-o aventura pe strazile din Țicleni, insa povestea nu a avut un final fericit pentru acesta, deoarece oamenii legii i-au stricat distracția. Șoferul avea o alcoolemie uriașa, și nu deținea permis de conducere. Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost tras pe dreapta de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un ATV, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie. Ieri, 03 mai 2019, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu…

- Trei barbați s-au spanzurat de duminica pana luni in Bistrița Nasaud, in localitați diferite. Oamenii au ales acest mod pentru a-și incheia socotelile cu viața și nu au mai putut fi salvați de echipele de intervenție, chiar daca sinucigașii au fost descoperiți imediat dupa gestul lor. Duminica dimineata,…