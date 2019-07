Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi astazi in centrul orasului kurd irakian Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, in urm aunui atac armat. Indivizi inarmati au deschis focul spre un restaurant (HuQQabaz) in care se aflau diplomatii turci, au declarat doi oficiali din cadrul serviciilor…

- Turcia va continua sa foreze gaze in apele Ciprului daca guvernul cipriotilor greci, care este recunoscut la nivel international, nu va accepta o propunere de cooperare facuta de cipriotii turci, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters potrivit news.ro.Cavusoglu…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Mohamed Morsi a fost "ucis", iar vina aparține autoritaților egiptene, scrie AFP."În tribunal, s-a zvârcolit pe sol timp de 20 de minute. Autoritațile nu au facut nimic pentru a-l ajuta. A fost ucis și nu…

- Seful statului turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi "a fost ucis", imputand responsabilitatea mortii acestuia autoritatilor egiptene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "La tribunal, el a stat chircit pe jos timp ce 20 de minute. Autoritatile nu…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.Oficialul a afirmat ca Erdogan l-a invitat pe Trump in Turcia…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat prin telefon, luni, cu omologul sau din SUA, Donald Trump, despre posibilitatea constituirii unui grup bilateral de lucru pentru analizarea planului Ankarei de a cumpara un sistem antiaerian rus S-400, relateaza Mediafax citând agentia Reuters."Onorabilul…