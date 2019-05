Împuşcături într-o universitate. Sunt morţi şi răniţi Tragedia s-a produs intr-o universitate din Carolina de Nord, unde doua persoane au fost impuscate mortal si cel putin patru sunt ranite, intre care doua sunt in stare critica. Universitatea UNC Charlotte a fost inchisa dupa ce s-au auzit focuri de arma, au informat serviciile de urgenta, citate de Associated Press. Un suspect a fost retinut. Fortele de ordine cerceteaza insrtitutia si toate cladirile din apropiere acesteia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

