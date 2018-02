Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 11:30 la intersecția strazilor Andrei Șaguna cu Dorobanților, la cațiva metri de sediul Poliției Rutiere Arad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Arad, victima, in varsta de 50 de ani, se deplasa pe bicicleta dinspre Piața Spitalului…

- Un avion al companiei Saratov Airlines, cu 71 de oameni la bord, s-a prabușit langa Moscova, la scurt timp dupa decolare, noteaza indepedent.co.uk, potrivit realitatea.net Avionul Antonov 148 a disparut de pe radare, imediat ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. La bordul avionului se…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a stopat concursurile organizate de Primaria Campia Turzii pentru mai multe posturi de funcționari publici, vacante in administrația locala. Din cate se pare, ANFP a sesizat o nerespectare a procedurii de organizare a concursurilor! Read More...

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Judetean Constanta.Concursul se desfasoara la sediul Agentiei Nationale…

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- 14 oameni au fost raniti in orasul georgian Tbilisi, dupa ce o bucata de tavan s-a prabusit intr-o statie de metrou.Mai multe ambulante au fost trimise pentru preluarea victimelor. Statia a fost evacuata complet si inchisa temporar.

- Incapacitatea de a detecta un incident de securitate in decurs de o saptamana poate sa dubleze pierderile financiare ale unei companii pana la 1,2 milioane de dolari, arata rezultatele studiului Global IT Security Risks, realizat de Kaspersky Lab in 2017.

- Un atac terorist s-a soldat cu moartea unui om si ranirea altor 14! Acesta a avut loc miercuri, asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copiii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului.

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Cel putin 48 de oameni au fost raniti, marti, dupa ce un autobuz școlar s-a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania. Printre victime sunt 43 de copii.Poliția vorbeste despre zece raniți grav.

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala, citata de dpa si Agerpres. Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Cl...

- Marcel Toader a implinit varsta de 55 de ani, iar cu aceasta ocazie Mihai Morar intra in legatura cu afaceristul. Acesta vorbește despre anul 2017, dar și despre persoanele dragi care ii sunt alaturi.

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Patru persoane au fost ranite grav intr-un accident de tren produs in orasul spaniol Alcala de Henares, langa Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. In urma incidentului feroviar au fost raniți ușor și noua romani.

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- Militar de cariera, colonel in rezerva, iar in prezent activist civic, Ion Mahu a fost șef al Direcției principale contraspionaj din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Din dorința de a curma apelurile unioniste și de le reda moldovenilor increderea…

- Sfarsitul anului este marcat de foarte multe atacuri si crime, in care multi oameni nevinovati isi gasesc sfarsitul. Acest lucru s-a intamplat si in Olanda, unde au avut loc doua atacuri, 2 oameni murind pe loc si alti trei fiind raniti.

- Finanțiștii le recomanda firmelor și persoanelor fizice sa se inregistreze in serviciul online „Spatiul Privat Virtual”. Acest serviciu este pus la dispoziție de Agentia Nationala de Administrare Fiscala și este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice care confera doar avantaje celor care…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul nostru,…

- Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) 2015-2023 va fi accelerat prin fonduri europene, iar de la 1 ianuarie 2018 Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) va funcționa, din nou, in regim de autofinanțare, a transmis instituția, pentru MEDIAFAX. „Ordonanța de…

- Doua accidente mortale s-au produs in localitatile Dumbraveni si Vadu Moldovei din judetul Suceava in dimineata zilei de duminica, 10 decembrie. In urma evenimentelor rutiere, si-au pierdut viata doua persoane, iar alte patru au fost ranite.

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE). Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Accident feroviar in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei. Aproape 50 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri s-a ciocnit frontal cu unul marfar. Trei dintre victime sunt in stare grava. In total, in garnitura de pasageri se aflau 155 de oameni.

- Accidentul a avut loc, vineri dimineața, 1 decembrie, in localitatea Lehliu Gara, județul Calarași, pe DN3. Potrivit ISU Calarași, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma impactului dintre doua autoturisme. La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanța și unul SMURD.…

- O "ARtfel" de expoziție de fotografie, organizata de Agenția Naționala de Presa AGERPRES, care imbina fotoreportajul, documentarul video și realitatea augmentata, a fost vernisata luni seara la Palatul Suțu - Muzeul Municipiului București. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO …

- Grav accident rutier in localitatea maramureșeana Vadul Izei. Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri și un autocamion s-au ciocnit, iar la nivelul județului Maramureș s-a declanșat Planul Roșu de Intervenție SMURD, a anunțat Realitatea TV. Potrviti primelor informații oferite ...

- Plangere de ultima ora la DNA. Un barbat a venit in fata procurorilor dupa ce a gasit in centrul Capitalei 5 saci cu cartele de telefonie functionale. Barbatul care a abandonat sacii a fugit.Procurorii anticoruptie au avut parte de un incident neobisnuit. Un barbat a venit sa declare ca, duminica,…

- Grav accident in Raducaneni, Iași, joi seara. Aproape 15 persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz de transport persoane și un camion s-au ciocnit violent. Din cauza numarului mare de victime a fost activat planul roșu de intervenție. Post-ul Aproape 15 oameni raniți in urma unui accident in Raducaneni,…