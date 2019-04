Stiri pe aceeasi tema

- Primarului orașului Aleșd, din județul Bihor, Ioan Todoca, a fost victima unui accident de circulație petrecut duminica seara, in jurul orei 18.40, in zona fostei autogari din localitate. Edilul a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, iar martorii susțin…

- Un adolescent din Oradea a postat pe Facebook p filmare in care se vede cum și-a asmuțit cainele pe o pisica. Imaginile deosebit de dure arata cum cainele a ucis pisica. Tanarul a scuturat pomul in care se refugiase pisica, iar aceasta a cazut. N-a mai avut nicio șansa in fața cainelui, a aratat ebihoreanul.ro.…

- Cațiva tineri din Oradea, baieți de bani gata și teribiliști din cale afara, s-au filmat facand drifturi in zone unde mașinile n-au voie sa circule și, mai grav, tragand cu o mitraliera. Tinerii au facut drifturi cu mașinile lor Ferrari, iar apoi au mers in mai multe zone din oraș unde au tras cu mitraliera.…

- „In cursul acestei dimineți, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara – Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara, au efectuat 27 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Timișoara și Lugoj. Acțiunea a vizat 33 de…

- Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca luni, in jurul orei 15:35, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere, un tanar de 15 ani din Haieu a pierdut controlul asupra direcției, a patruns in șanțul din stanga direcției sale de deplasare și s-a rasturnat intre localitațile…

- Un șofer a fost ranit de o bucata de gheața desprinsa de pe remorca unui TIR, care i-a spart parbrizul mașinii. Accidentul neobișnuit a avut loc sambata in Bihor, la intrarea in comuna Tileagd, pe DN1. Barbatul de 51 de ani a fost lovit la cap de bucata mare de gheața, care a strapuns parbrizul ca pe…

- Accident infiorator in comuna Petid din Bihor, provocat de un tanar de 20 de ani. Un adolescent de 17 ani a murit, iar o fetița de 12 ani a fost ranita, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un parapet metalic de pe marginea drumului. Potrivit anchetatorilor, șoferul s-a urcat la volan…

- Potrivit oamenilor legii, vinovat de producerea accidentului se face tanarul șofer de BMW, care circula cu anvelope de vara și nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zapada. „Marți, 22 ianuarie, la ora 07.15, pe D.N. 79, in afara localitații bihorene Madaras, un tanar de 24 de ani,…