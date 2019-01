Stiri pe aceeasi tema

- Poliția este pe urmele unui baiat in varsta de 21 de ani, dupa ce aceștia și-a impușcat parinții și pe alte trei persoane in doua cartiere din Louisiana. Dakota Theriot și-a omorat parinții, pe Elizabeth Theriot, in varsta de 50 de ani și pe Keith Theriot, de aceeași varsta, in parohia Ascension,…

- Revelion indoliat in Indonezia, unde o alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu cel putin 9 morti. Autoritatile au anuntat ca 34 de oameni sunt dati disparuti si ca sansele de a mai fi gasiti in viata sunt mici.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite marti, cand un autobuz ai carui pasageri fusesera luati ostatici de un barbat inarmat cu un cutit a intrat in pietoni in sud-estul Chinei, au anuntat mass-media oficiale, informeaza AFP si dpa preluate de Agerpres. Suspectul a…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul ... The post ATAC ARMAT la Strasbourg, in apropierea Targului de Craciun: Cel putin trei morti si numerosi raniti/ Macron l-a trimis in oras pe…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul marti intr-o catedrala din orasul brazilian Campinas, informeaza presa braziliana, potrivit Mediafax.Atacul a avut loc marti, in timpul unei slujbe, in Catedrala Metropolitana din Campinas,…

- Cel puțin doi oameni și-au pierdut viețile, iar alți 24 au fost raniți in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din China. Fabrica este situata in provincia Jilin, in nordul Chinei. In urma exploziei urmata de incendiu, peste 40 de case au fost distruse parțial. Incidentul s-a petrecut…

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat daca persoanele care si-au pierdut viata erau copii,…

- Autoritatile locale au informat miercuri despre descoperirea altor doua corpuri neinsufletite in zona devastata de incendiul declansat in urma cu doua saptamani in California (SUA) care a facut deja 83 de victime, relateaza joi EFE. Numarul persoanelor disparute in incendiul ''Camp…